【突發收視】《大醬園》大結局暴升12點　《慶餘年》開播勁高開

雖然收視滯後報告在昨日已出爐，但無綫有時也會有一些「突發收視」，意思就是剛剛播出的劇集，在即時（當晚）已錄得好成績，所以不用等七天跨平台的數字，便率先公布給大家開心一下，今次《大醬園》和《慶餘年》便是這個例子。

無綫周一(3月2日)晚公布二線劇《大醬園》上周五晚大結局，直播收視33.1點，要知道這套劇由1月20日開播，首集電視直播收視只得21.6點，到大結局足足升了超過12點，相當強勁。原來一來是疫情影響，大家安坐家中看電視，其次是《大醬園》上中的演員也有精湛演出，雖然大家指劇集大多「膠位」，但引人發笑其實也是一個看點，今次大結局取得33.1點佳績，相信日後公布7天跨平台總收視時更會超過此數。

《大醬園》最後急升，令人估唔到。（劇照）

即睇《大醬園》龔嘉欣精彩發揮：

+ 12 + 11 + 10

至於緊接《大醬園》於昨晚9點半首播的內地劇《慶餘年》，雖一早在my TVSUPER和內地已經播放完畢，但仍有不少觀眾於直播時間收看，取得收視26.1點，最高28.7點，打破2016年以來二線劇集首播電視直播收視紀錄，對上一個維持這個紀錄的劇集是《城寨英雄》，當時在首集的直播時段高達30點。