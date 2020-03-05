Katy Perry新歌MV露孕肚宣布懷孕喜訊　將與奧蘭度布林迎接第一胎

美國流行天后Katy Perry在去年情人節宣布同英國男星奧蘭度布林（Orlando Bloom）訂婚，有傳兩人原本計劃在去年年尾舉行婚禮，不過最終未能成事。今日（5日）Katy的新歌《Never Worn White》MV正式推出，穿上白色紗裙的她大方展示孕肚，公布懷孕喜訊，令一班粉絲非常激動！

Katy Perry的新歌《Never Worn White》MV在今日（5日）正式推出。（IG@katyperry）

Katy的新歌《Never Worn White》歌名已經暗含「從未穿過白紗」的意思，歌詞多次唱出「I DO（我願意）」。她在片中分別以白色低胸長裙及花花裙上陣，在片尾Katy輕撫孕肚，溫柔地低頭凝視，之後再換上白色紗裙，側身露出肚子，母愛滿瀉！MV曝光後，Katy在IG直播證實懷孕喜訊，自言可能是她守過最長的秘密，並透露BB將會在夏天出世，她與奧蘭度都急不及待地迎接這個小生命。

Katy的新歌《Never Worn White》歌名已經暗含「從未穿過白紗」的意思，歌詞更多次唱出「I DO（我願意）」。（YouTube影片截圖）

Katy在MV片尾穿上白色紗裙，側身展示孕肚，公布懷孕喜訊！（YouTube影片截圖）

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Katy同奧蘭度在2016年初，於第73屆金球獎頒獎禮的晚宴上首次被影到親密畫面，後來兩人還一起看Adele的演唱會，更多次被影到一起度假、行街等。不過他們亦歷經分分合合，終於在去年情人節當日，奧蘭度送上花型紅寶石戒指向Katy求婚成功。Katy同奧蘭度都曾經有過婚姻經歷，女方曾與英國喜劇演員羅素班特（Russell Brand）在2010年10月結婚，14個月後便離婚。而男方則同澳洲超模米蘭達凱爾（Miranda Kerr）於同年6月宣布完婚，並育有一子，但在2013年10月離婚，為6年多的感情畫上句號。

奧蘭度在去年情人節送上花型紅寶石戒指向Katy求婚成功。（IG@katyperry）