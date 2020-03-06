鍾欣潼修身成功曬自拍照　生活自律大騷鎖骨：下個目標是馬甲線

鍾欣潼（阿嬌）在2018年同台灣醫生男友賴弘國結婚後，多次被追問造人計劃。賴弘國曾向傳媒透露正在努力中，並表示計劃生3個仔女。而阿嬌婚後身形明顯圓潤了不少，有傳她是為懷孕做準備。不過今日（5日）阿嬌就在微博Post出兩張自拍照，還大騷鎖骨，力證修身成果！

阿嬌在微博Post出自拍照，一如以往皮膚白滑！（微博@鍾欣潼）

相中的阿嬌一如以往皮膚白滑，她寫道：「久違了的自拍和久違了的鎖骨，感動！最近生活很自律，各種維他命和運動，戒甜同澱粉質，先強壯了自己才是王道，大家加油！我下個目標是馬甲線。」阿嬌大方露出鎖骨，可見她成功修身。有粉絲搞笑留言：「你不是要我們肥的嗎？」阿嬌就回覆：「對呀，我就顯瘦，但我沒說我不能減肥呀。」看來阿嬌近來果然有密密操Fit，完全沒有偷懶！

吖嬌仲大騷鎖骨，更表示下個目標係馬甲線！（微博@鍾欣潼）

阿嬌與蔡卓妍（阿Sa）錄製2020年廣東衛視春晚時，阿嬌的腰身明顯比阿Sa粗了一倍。（微博圖片）

其實阿嬌婚後一直「幸福肥」，早前她與蔡卓妍（阿Sa）、容祖兒（Joey）錄製2020年廣東衛視春晚時，阿嬌的腰身明顯比阿Sa及Joey粗了一倍。對於被指腰圍變粗，阿嬌曾在內地節目《吐槽大會》中講道：「其實不用金姐催我生孩子，我跟我老公已經備孕了。」之後她續說︰「因為我胖了20多斤（12公斤），所有人見到我都很驚訝，還備孕？不是已經懷上了嗎？」高EQ回答贏得全場掌聲！

阿嬌曾在內地節目《吐槽大會》中自爆肥了20多斤（12公斤）。（節目截圖）