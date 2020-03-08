【三八婦女節】林志玲親推　4部啟發女性變得更優秀的高質影視作

新冠肺炎蔓延，大家減少外出，正是追優質好劇的時機。為慶祝國際婦女節，Netflix和聯合國婦女署特別推出「因為女力無窮」的Netflix 精選片單。「因為女力無窮」是由全球 55 位娛樂產業幕前與幕後的優秀女性創作者聯手策劃，呼應今年國際婦女節的主題「我是平等世代：落實婦女權利」。今次的合作，也獲得林志玲的高度肯定，她分享自己的成長歷程，並推薦了4部高質影視作品。

在環境與時間的見證下，我自己經歷了探索女性自主自覺的過程：最重要的是如何擺脫表淺的束縛，走出恆久的內在價值。我深信只要堅持自己的原則和善意，不忘初心、無欲則剛，溫和的力量與堅毅的態度，就能讓每個階段的自己自信成長。 林志玲

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林志玲分享成長歷程：「在環境與時間的見證下，我自己經歷了探索女性自主自覺的過程：最重要的是如何擺脫表淺的束縛，走出恆久的內在價值。我深信只要堅持自己的原則和善意，不忘初心、無欲則剛，溫和的力量與堅毅的態度，就能讓每個階段的自己自信成長。」

另外，林志玲也推薦了4部呼應國際婦女節精神的 Netflix 原創與經典影視作品，即按圖睇：

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林志玲認為：「我們可以在這些作品中效仿任何一個好的精神。每個人都是不一樣的個體，很多迷人的女性角色並不在於完美無暇，而是她們真實的脆弱、糾結和失敗，都能讓觀眾感同身受。走過這些經歷和挫折中的成長蛻變，自我意識和自信心逐漸形成和鞏固，這些就是優質作品和劇中角色給觀眾的正向啓示。」

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