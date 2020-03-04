「小鄧紫棋」Deep U華麗轉身再露美背　滴妹靠邪惡視角照絕地反擊

台灣知名YouTube頻道「上班不要看」2月底舉辦第2屆走鐘獎，許多YouTuber難得齊聚一堂，走紅地氈時更是爭奇鬥艷。蕾菈當天跟著網紅團體反骨男孩出席，穿著鮮紅色長禮服一下車就搶光鏡頭焦點，不時遮住胸口避免不慎走光，辣到網友直呼：「車頭燈太兇了！」

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蕾菈透露特地將頭髮挑染了灰色，照片中，還可以看到她化上精緻妝容，展現甜美笑容，禮服顏色既大器又相當映襯小麥肌，胸前Deep U剪裁一路開到胸下，中門大開辣露渾圓半球和深溝，貼身剪裁襯托出螞蟻腰。看頭不僅僅如此，蕾菈走紅地氈時才被發現她的裙襬有開衩，行走之間露出穠纖合度的美腿，一轉身更被發現背後是開V剪裁，性感美背引發孫生讚嘆，她也自信地說：「我的背真的滿美。」

蕾菈特地將頭髮挑染了灰色。（IG@la.112814）

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不只蕾菈盛裝出席，滴妹也難得火辣現身，她當天同樣戴著黑框眼鏡，不一樣的是她化了淡妝、戴上耳環，長髮燙成大波浪捲度，身穿米白色禮服，胸上透膚布料透出雪白肌膚，從上往下拍的邪惡視角意外露出事業線，讓不少男粉絲眼睛大吃冰淇淋。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】