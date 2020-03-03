【想見你】清新女神柯佳嬿掘起！私服最愛牛仔褸　穿搭簡單自然

2020 年的熱搜關鍵字「想見你」被喻為最燒腦的台劇，除了懸疑還包含了甜蜜內容，細膩了刻劃每個角色的特色，其中一人分飾兩角的柯佳嬿展現了精湛演技，如果你迷上《想見你》就一定也會迷上柯佳嬿，她散發的清新氣質會讓人覺得越看越美！ 這次搭編特別做了功課，整理了柯佳嬿私服穿搭，發現最常出現的單品是牛仔外套，想要擁有柯佳嬿的清新自然美，就跟著搭編一起學習 3 種牛仔風格擁有耐看魅力吧！

牛仔外套 look 1

打造清新魅力的關鍵是簡單，一件 LOGO T 當做視覺重點，搭配牛仔外套修飾身體線條，沒有花俏裝飾簡單的帶出氣質，讓焦點放在人的身上，感受到清新的自然美。

牛仔外套 look 2

第二種搭配寬鬆單品結合出可愛活力，運用特殊色單品帶出明亮感，讓穿搭更增添俏皮感。想要穿搭更平易近人，可以增加休閒感配件，棒球帽或球鞋都會是很好的選擇！

牛仔外套 look 3

最後的牛仔風格，跳脫大家平常對牛仔中性的想像，和女人味十足的洋裝搭配是氣質可愛的日系風格，即將迎接春天可以選擇碎花設計讓穿搭更加輕盈亮眼，擁有春天的粉色好心情！

▼▼牛仔褸以外，柯佳嬿也會將以上的穿搭哲學運用在其他單品上，清新簡單自然不是只靠一種單品打造的，更是一種修養和態度▼▼

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Dappei 結語： 柯佳嬿擁有讓人越看越喜歡的美麗，除了知性魅力，穿搭上清新的自然搭配也很值得學習！迷上柯佳嬿的搭黨，趕緊學會 3 種牛仔外套搭配，擁有清新的迷人氣質吧！

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原文：迷上「想見你」也迷上「柯佳嬿」私服最愛牛仔外套， 3 種風格散發清新自然美，擁有耐看魅力！

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