【法證先鋒IV】楊潮凱演技超班獲讚　爆未能接《使徒行者3》

熱播劇集《法證先鋒IV》所調查的「大山村水泥藏童骨案」日前終於迎來圓滿結局，蘭姨（黎燕珊飾）在得知兒子麟仔的真正死因，原本打算將浩仔（楊潮凱飾）送走，後在高安（黃浩然飾）和徐意（湯洛雯飾）幫助及勸解下決定接納浩仔，並將其接回家一同生活。當中，楊潮凱拋開以往「型男」的形象，首次挑戰演中度智障人士，演技受到觀眾一致好評。

楊潮凱不敢媲美「阿旺」：超越唔到！

楊潮凱和黎燕珊在劇中演母子，二人演出感人又催淚，備受讚賞。不少網民更大讚楊潮凱的演技甚至與當年郭晉安飾演的阿旺有得揮，楊潮凱接受《香港01》訪問時，就謙虛指：「阿旺好成功，超越唔到！不過每個演員演呢類角色都會有共同之處同分別。」他又指事前沒有刻意參考其他演員的角色：「好驚睇啲前輩演嘅角色，怕會潛移默化地模仿，反而睇咗好多台灣嘅記錄片，劇組又安排我去咗鄰社輔導會探訪一位智商得6歲的朋友，佢叫澄仔。觀察到佢同陌生人同媽咪相處的分別，真係好有幫助。」

每段母子情都給予人不同的感覺！（IG/@hoi1218）

網民大讚演技超班！（IG/@hoi1218）

點撃下圖重溫超好戲表情！

+ 6 + 5 + 4

《法證先鋒IV》成TVB暫時最後一部作品

對於有網民希望TVB能夠給楊潮凱更多的機會，可惜他表示：「《法證先鋒IV》係我喺TVB手頭上暫時最後一部作品。（《使徒行者3》呢？）因為檔期問題，所以拍唔到。（會唔會都想拍多啲劇？）希望同TVB關係會似珊姐咁都有好結局。不過，其實珍姐同樂小姐都對我好好，我同TVB都有合作，我啱啱拍完《3日2夜》同有做阿Bob個節目。」

型爸！（IG/@hoi1218）

點撃下圖睇更多！

+ 13 + 12 + 11

楊潮凱認收入大減：都儲落少少嘅

不少藝人受疫情影響收入大減，楊潮凱就坦言自己都有受影響：「唔緊要嘅，做演員就緊要有耐性，相信好快就冇事。而且當我決定要向外闖嘅時候，都儲落少少嘅，未有太大嘅經濟壓力，頂到嘅。（想拍返TVB劇？）都想再合作。」楊潮凱又指希望他的「媽咪」能夠在頒獎禮得獎，至於他自己就笑言：「都有信心嘅，但距離頒獎典禮仲一段時間，仲有好多變數。」