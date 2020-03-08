鄭爽公開多張超「娘」童年照　驚現單眼皮雙下巴堪稱「換臉」

內地女星鄭爽憑與楊洋合作的劇集《微微一笑很傾城》而爆紅，清純外表及氣質成功俘虜不少粉絲。日前鄭爽在微博Post出幾張童年照，並寫道：「小時候我總會在想，長大以後我會變成什麼樣的女孩子呢。前幾天，我偶然翻開小時候的照片，熟悉而又陌生的相片上面，是各種時期的我，你們是否也像我一樣，小的時候，對未來充滿好奇和困惑呢？」相中的她面圓圓，與現時的樣貌判若兩人，掀起網民熱烈討論！

內地女星鄭爽憑着清純外表及氣質成功俘虜不少粉絲。（微博@鄭爽微博事務部）

相中的鄭爽以不同造型出鏡，一時戴上眼鏡扮男仔，一時又用頭巾包頭、戴上超巨型耳環扮闊太，不但「娘」味甚濃，而且小時候的鄭爽還是單眼皮、肥嘟嘟、雙下巴相當搶鏡，與現時相比堪稱「換臉」，五官完全不一樣。雖然不少粉絲大讚小鄭爽十分可愛，但遠遠不及她現時的仙氣樣貌！其實鄭爽曾經表示自己有一段時間很自卑，所以選擇整容優化自己，眼角、嘴角也曾後天加工，而鼻子更是隆得又高又挺。不過之後她感到十分後悔，到醫院取出鼻內的填充物，但去年鄭爽的蘋果肌開始下垂，鼻子亦歪向一邊，令網民大嚇一跳。

日前鄭爽在微博Post出幾張童年照，相中的她面圓圓，與現時的樣貌判若兩人，掀起網民熱烈討論！（微博@鄭爽SZ）

鄭爽曾公開承認整容，但去年她的蘋果肌開始下垂，鼻子亦歪向一邊，令網民大嚇一跳。（微博@圈少爺）

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鄭爽再寫道：「這些年，我看見過許許多多的人生。有一些是在戲裏經歷的，有一些是粉絲們通過來信告訴我的。雖然我們的人生看起來各不相同，但我們心裏都有着自己的嚮往。我們最終會成為什麼樣的女孩？不知道時間會給出怎樣的答案。你們經常說，鄭爽是很不一樣的人，但我希望，我們每個人都能活成難以複製的模樣。我想告訴你，要忠於內心，成為屬於自己的姑娘。女孩的成長是有很多面的，希望大家都能活出自己想要的Faces of Girl。明天就是女生節，祝願全天下的女孩們，節日快樂，不再迷茫。」一如她過往敢言的作風，獲得粉絲喜愛及支持。

鄭爽還拍攝了一條短片，大談成長感受，更希望大家都能活出自己。（微博@鄭爽微博事務部）