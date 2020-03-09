溫昇豪拍攝新台劇《墜愛》險象環生　車上睡覺驚遇神木斷裂意外

溫昇豪、安心亞演出台灣TVBS、歐銻銻娛樂《墜愛》，2 人在戲中過往的感情糾葛，是推動全劇一大關鍵，溫昇豪透露，在拍攝甜蜜初戀回憶時特別容易入戲，也分享拍戲插曲，提到有一天清晨上山趕拍竟然碰到神木斷裂意外，徹底嚇醒睡夢中的他。

「墜愛」拍攝場景有山有海，絕美景色讓許多觀眾讚賞不已，談到拍攝期間印象深刻畫面，溫昇豪說：「有一場戲是我們要到『明池』，大概清晨開車上山就遇到神木斷裂，當時我還在車上睡覺，然後聞到撲鼻的檜木香，眼睛一張開原來是一個檜木倒在路上。」後來他才得知原來是受山區大雨沖刷造成土石鬆動，引發後續一連串的拍攝意外。

《墜愛》劇照

戲裡，溫昇豪因緣際會前後與飾演姐妹的安心亞、程茉分別交往，特別是和安心亞談戀愛戲份，讓他很有感，尤其拍攝學生時期的約會回憶片段，溫昇豪直呼特別能勾起體內浪漫細胞，笑說：「我們2個人就在湖邊，我替她畫畫，那個是我認為『白思禮』（角色名）在整部戲裡面，唯一能夠支撐他繼續對於『方多米』（安心亞飾演）的情感重要關鍵。」

而程茉過去因在「延禧攻略」飾演純妃的宮女「玉壺」打開知名度，這次與溫昇豪對戲，收獲特別多，詮釋角色更得心應手，形容角色「方千芮」是一個天真直率的人，莫名其妙陷入三角戀，「這就像我們人生有很多事情得要去面對，感情有時候不會像我們想像的那麼美好，至於方千芮之後如何去解決，請大家拭目以待。」

「墜愛」每周六晚間10點於TVBS 42台播出，愛奇藝台灣站VIP搶先看。

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