九把刀屁股生怪瘡開刀痛到癲　FB大談瘀爆經歷：排便部位灼熱奔放

作家兼導演導演九把刀與前主播周亭羽2017年底低調完婚，去年12月他宣布老婆懷孕的喜訊，想不到老婆還沒動刀，九把刀竟先動手術，透露自己因屁股長小粉瘤開刀，挖掉了傳說中的「釘仔」。

作家兼導演九把刀曾惹出軌爭議，才子風流令不少「那些年」忠粉幻想破滅。他最終情歸前主播周亭羽，2017年底低調完婚 :

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九把刀今天以幽默的語句描述屁股發炎過程，「半年前我的屁眼附近生出一個小小的粉瘤，定期發炎了好幾次，屁股猛坐在椅子上，會有升天感，醫生建議割掉一勞永逸，不然每次發炎都得吃抗生素，如果抗生素跟魯肉飯一樣好吃我就吃啊，但哪有，一直升天也會厭世，就來割吧！」

極度怕痛的他5日去開刀，表示手術過程最痛的就是打麻醉針，「真的有夠痛，還打了好幾針，我實在是緊張死了，壓力實在是超大，幸好後來切來切去、縫來縫去的時候完全不會痛，醫學發達實在是太棒啦！感謝莊醫生！偉大！偉人！」

極度怕痛的九把刀5日去開刀，表示手術過程最痛的就是打麻醉針。（九把刀Facebook）

雖然手術順利完成，但他透露麻醉退後，疼痛感全來，「屁眼附近開始灼熱奔放，好像有一個懶叫斷掉的小精靈在傷口上打滾。」他表示吃了止痛藥後仍未改善，讓他崩潰直呼：「我一直回想人生中快樂的事去對抗屁眼邊邊的痛苦，還是不能！」最後還拜託大家：「大家！快點說一些好笑的話！快點！多說一點快樂的事！」

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