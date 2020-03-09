【愛的迫降】北韓F5「金舟墨」劉秀彬人氣急升　仲係「隱性肌男」

早前大熱的韓劇《愛的迫降》令主角玄彬和孫藝珍人氣急升，其實連帶劇中其他人物也得到了更多人認識，例如「北韓F5」的幾位小兵，當中的演金舟墨的劉秀彬，熱愛韓劇，而且跟「女神」崔智友見面時的一幕，搞笑得來又非常可愛，成功令更多人留意他。

「北韓F5」的5人與女主角尹世理的友情非常感人。（網上圖片）

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現年27歲的劉秀彬在2016年出道後開始演戲，他曾參演不少劇集劉秀彬過去曾在不少韓劇中演出，例如電影《與神同行1》、2019的人氣作品《Legal High》和《特別勞動監督官趙掌風》等等，不過始終角色戲份不多，今次在《愛的迫降》的個人特色非常重，而且帶點傻氣，非常討人歡喜。另外，有粉絲發現，外貌有喜感的他，原來暗藏了「六舊腹肌」的魔鬼身材，而且，身高有180cm的他，走出來也相當有台型呢！

劉秀彬的IG隱藏了這張騷肌肉的照片，原來他的身形這樣Fit！（Instagram@subinyoo）

據知，劉秀彬將會參演由南柱赫、裴秀智和金宣虎主演的新劇《Start Up》，近來人氣急升的他，相信接下來也會有更好的發展！

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