TVB「90後四小花旦」名單確定　仲有四位潛力無限隨時趕上

內地一向很喜歡以「四小花旦」來形容當紅的四位年輕女藝人，早在90年代有徐靜蕾、周迅、趙薇和章子怡，千禧年有「騰訊版四小花旦」黃聖依、王珞丹、楊冪和劉亦菲，也有「南都版四小花旦」楊冪、劉詩詩、倪妮和Angelababy。最近幾年的「90後四小花旦」有鄭爽、周冬雨、關曉彤和楊紫。

香港當然也有這些名堂，「四大天王」最出名，TVB 千禧年代也出過蔡少芬、宣萱、陳慧珊和郭可盈的四大花旦，若果現時彷效內地出「90後四小花旦」，TVB可以哪幾位女藝人可成功入選？以下列出八個候選人。

即睇內地「90後四小花旦」靚相：

+ 15 + 14 + 13

蔡思貝

蔡思貝1991年出世，現時29歲，可以說是無綫現在90後最受力捧的一位，在擺脫緋聞後，觀眾開始認同她的演技，近年多套擔正的劇集都大獲好評，絕對有資格成為當家花旦。

蔡思貝90後嚟講算係最強。（IG@蔡思貝）

+ 8 + 7 + 6

馮盈盈

馮盈盈1994年出世，現時25歲，雖然主力做綜藝和主持，但在劇集方面也愈來愈多機會，在《反黑路人甲》中更是首次擔任女一，備受力捧下也是未來的絕對花旦。

馮盈盈肯博肯捱自然多機會。（IG@馮盈盈）

+ 10 + 9 + 8

江嘉敏

江嘉敏1994年出世，現時25歲，年紀輕輕已接觸戲劇，加入無綫後也得到不少機會，曾因拍viuTV劇而被TVB短暫雪藏，但現時已翻身，更在《食腦喪B》一劇首次擔任女一，是第三名可以入選「90後四小花旦」的一員。

江嘉敏同樣好多機會。（IG@江嘉敏）

+ 14 + 13 + 12

劉穎鏇

劉穎鏇1997年出世，現時22歲，17歲便參選港姐勇奪亞軍入行，比很多人也早起步，加入TVB年便被安排在台慶劇《兄弟》擔任第三女主角，前途光明，所以入選「90後四小花旦」絕對正確。

劉穎鏇係四個當中最年輕。（IG@劉穎鏇）

+ 9 + 8 + 7

後面四位是有力競爭者

林凱恩

林凱恩1992年出世，現時27歲，憑著《愛·回家之開心速遞》彈起，最近兩年愈來愈多拍正劇的機會，在《她她她的少女時代》中演方迎風（田蕊妮飾）的女兒，跟她大鬥戲，而且網民指她非常「gfable」，很有觀眾緣！

林凱恩上年好多機會（IG@林凱恩）

+ 8 + 7 + 6

何依婷

何依婷1994年出世，現時26歲，未有太多拍劇機會， TVB栽培她成為新一代的金牌司儀，《學是學非》和不少大騷等都有她出現，觀眾緣儲夠後再放入劇組會是一鳴驚人。

何依婷迷死唔少男士。（IG@何依婷）

+ 18 + 17 + 16

陳曉華

陳曉華1995年出世，現時25歲，第一部劇集《迷網》便是第二女主角，比起劉穎鏇來得更快，相信TVB很看中她的潛力。

第一套劇就做女二，強！（IG@陳曉華）

+ 16 + 15 + 14

區明妙

雖然不是TVB而是邵氏藝員，但在TVB很多工作，而她一直有受演藝方面訓練，算是TVB少有的例子，若然將來專注演藝事業，相信會有很好的前途。

勝在夠後生！（IG@區明妙）

+ 12 + 11 + 10

TVB與內地不能比較的是，內地很多藝人都是讀演藝出身，但在TVB卻很少這類藝人，除了TVB訓練班一年的時間，基本上沒有任何演藝訓練，這是一個難以追趕的鴻溝。