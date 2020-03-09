【任噏亂評】說《慶餘年》大勝《二月廿九》絕不合理

最近ViuTV的本地製作劇集《二月廿九》罕有地對外公布收視，首集錄得2.9點，最高一刻有3.3點，以過往收視只有約1點的ViuTV來說，已是個不錯的成績。碰巧TVB現正播放的內地劇《慶餘年》，與《二月廿九》一樣也是穿越題材，在首集直播時段錄得26.1點，打破2017年以來二線劇集首播電視直播收視紀錄。有內地網民指，《慶餘年》在香港完勝港劇《二月廿九》，內地劇橫掃香港市場。

誠然，《慶餘年》的確是有好成績，尤其是在內地已經播放完畢下，香港才免費直播也能高收，但這是否代表完勝港劇？又或是完勝《二月廿九》？未必，以下有三項數據，可以解釋這種比較並不合理。

《慶餘年》在內地獲好評，在港免費播也有好收視。（劇照）

兩大電視台的差異

電視廣播有限公司，即TVB，1967年在香港全面免費播放，只要你家中有電視，有天線，就可以欣賞TVB節目。這個情況已經維持53年，TVB已陪伴香港人53年，儲落大批捧場客，即所謂慣性收視，所以近年即使TVB如何受到批評，有多少人要罷睇，依然可以維持大約24-25點的平均收視。而ViuTV，2016年4月才正式啟播，至今4年還未夠，你可以指望一個4年的電視台可以撼動一間紮根53年的大台？至少還要多五年才能勉強見到車尾燈吧。

《二月廿九》的劇照影得好有feel。（劇照）

+ 14 + 13 + 12

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收視此消彼長

大家都知道，ViuTV的收視是報喜不報憂，當初《跟著矛盾去旅行》或世界盃直播時，收視高便會說出來大家高興一下，有很多讀者朋友要求我們公布除了TVB以外，ViuTV、港台甚至開電視也要公布，問題是這些電視台不會對外公開，何來有資料？但今次ViuTV反常態，事關最近收視明顯慢慢提升，比起一年前約莫只有1點的平均收視，實在有很大進步，所以才與民同樂說出來。至於TVB，撇除疫情影響令收視大增，近幾年的收視比起十年前已大幅下跌，而且已經連同七天跨平台計算，也未及舊時的直播收視，在兩台收視此消彼長情況下，若然《慶餘年》和《二月廿九》十年後再在同台播放，又或者現在兩台立即交換播放，相信收視會有不同局面。

如果《慶餘年》放喺ViuTV度播，你估有幾點收視？（劇照）

劇集成本差天共地

《慶餘年》不缺內地大粒星，產量很少的老戲骨陳道明、吳剛共挑大樑，友情出演的袁泉，青年演員張若昀、李沁、李小冉、辛芷蕾、宋軼等，加上於榮光、劉樺、田雨一眾老戲骨，這個陣容拍《建國大業》也過得去，雖然是改編網絡小說會略減成本，但也投資了五億，五億是甚麼概念？《如懿傳》三億，《天盛長歌》近五億，《慶餘年》絕對是高成本。《二月廿九》？不算很低，至少也到日本取景，《二月廿九》的導演說，《二》拍10集，每集45分鐘，只夠錢開40組，可能連《慶餘年》一集的價錢也沒有，竟然將兩者作比較？

並不是說低成本不能出好劇集，也不是說高成本就一定大賣，但綜合以上三項條件，要用《慶餘年》在TVB高收視來打《二月廿九》在ViuTV低收視，再說本土劇沒人支持，是站不住腳的。