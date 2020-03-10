【BB大哂】監製決心打造BB系列：好似《溏心風暴》同《法證先鋒》

劇集《BB來了》播出後非常受歡迎，現在BB系列第二部正在拍攝當中，名字叫《BB大哂》，監製廖晉碩解釋為何會改名字，他說：「其實BB系列就好似《溏心風暴》同《法證先鋒》咁，佢哋有好多系列但有唔同嘅故事。上次主要係講初出生BB，今次係大啲小朋友，兩歲左右，我哋轉咗講要講返學問題。當然我哋都會有其他男女故事係劇裡面。」

監製說這次一樣會有很多貼地的事在劇中發生。（梁碧玲攝）

監製說明這一次比起上一次是大了一點製作，而最困難的一定是要找小朋友演員，他說：「上一次搵BB比較易搵，因為BB有一樣好處，就係抱住唔多覺係邊個。但今次搵係2-3歲小朋友，我哋搵唔到替身。同埋劇中每一個家長都有一個小朋友，向難度挑戰。」

監製透露馬國明和岑麗香劇中家庭背景不同，故事圍繞他們如何處理家庭關係。（梁碧玲攝）

現在疫情關係嚴重，監製直言這是他拍攝考慮的問題，「其實小朋友嘅戲我哋係未拍住，會盡量擺到最後拍。同埋我哋拍小朋友都好，會搵一啲我哋控制到嘅地方，譬如說場地一定係我哋包咗。廠景就一定會消毒，現場都有酒精搓手液，每個演員會消毒先接觸小朋友。最緊要係你都見到我哋每個幕後工作人員係必須戴口罩先開工，請放心。

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