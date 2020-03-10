【法證先鋒IV】假高善撞車戲遭網民恥笑　許維恩多年穩坐女神寶座

《法證先鋒IV》播出以來，雖然收視不俗，但就遭到不少內地網民批評劇情老土。昨晚（9日）一集就講到高安（黃浩然飾）到達台灣後，陰差陽錯下竟遇到了徐意（湯洛雯飾），並在得悉徐意此行目的是尋找高善。徐意透過人際關係成功聯絡到大妹高善，在相約見面時，大妹高善卻偏偏比車撞倒，生死未卜！

許維恩睇唔到已經38歲！（電視截圖）

網民稱又撞車，劇情老土！（電視截圖）

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在劇中飾演大妹高善的就是台灣知名寫真女神許維恩，她擁有火辣身材及深邃五官，是圈中出了名的美人。她早年就入行當模特兒，曾拍攝王菲、5566和王力宏等歌手的MV，儘管氣質漸漸從清新轉為艷麗，但甜美的長相始終沒改變過，即使即將邁入4字頭，依然相當少女！

擁有荷蘭人血統！（IG/@sharon701111）

23吋小蠻腰！（IG/@sharon701111）

許維恩入行至今長年都維持23吋腰，她接受訪問指自己是透過「運動」和「飲食」來維持易瘦體質：「我很喜歡健身跟騎腳踏車，每周會去兩到三次健身房，每次有氧加重訓大約1個半小時，會做肌力訓練和仰臥起坐，雕塑腹部跟臀部。」要維持著23吋小蠻腰少女身材，一點也不易！

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另一方面，不少觀眾質疑大妹高善一出場竟遇到車禍，劇情相當「狗血」。其實許維恩飾演的是假高善，據知她是蘇芳（鮑起靜飾）的女兒，因童年時因家境貧困而被其賣掉，後被人口販子賣給富裕家庭。不過，她於今晚一集傷重不治。對此，不少內地網民都質疑：「居然還有比黃金有罪的撞車還要假的情節。」和「一群好演員演成這樣。」等等，看來劇集注定討不到他們的歡心。

真正身份原來是鮑姐的女兒！（網上截圖）

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