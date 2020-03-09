【法證先鋒IV】胡美貽演死屍去到盡：只有打底衫打底褲畀我

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《法證先鋒IV》講到現正調查一具在家中被膠袋密封頭部的女屍，在劇集中其實出現過不少辛酸死屍，最初有嘉駿飾演的龍耀中，要擹在地上不能動地躺半個鐘，之後有謝芷倫飾演的趙潔如，要困在真空袋。今次的女屍由胡美貽飾演，最辛苦便是不能穿衣服的睡在很冷的手術台上。

好專業嘅死屍。（螢幕截圖）

立即重點精彩畫面：

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胡美貽在接受《香港01》訪問時指，今次是自己第一次飾演死屍，她說：「今次係一個新挑戰因為第一次要扮演自殺，但係其實又享受呢一種自殺，所以拍攝嗰陣都不停說服自己真係好想自殺，只不過係最後因為意外先唔小心斷氣。手術枱係自己瞓咗係張鐵枱上面，嗰陣真係好凍，而且又唔可以着衫，只有打底衫打底褲畀我，我記得當時係凍到隻手腳都震緊，但係我又要控制住自己，好彩Selena（李施嬅）畀咗個暖蛋我，先可以順利完成拍攝。」

胡美貽參選2017年港姐的模樣。（資料圖片）

參選2017年港姐而入行的胡美貽，至今兩年半多的時間拍下不少劇集，但都是只客串的角色。雖然如此，但她並沒有灰心，反而覺得這是個機會，她說：「其實入行以來拍嘅劇，每個角色嘅戲種都唔同，對我來講都係一種新嘅體驗，至於出現到幾多集，我覺得其實都唔及一個好角色，我希望可以藉住呢啲機會去令自己演技進步，咁樣嘅話以後就算有啲咩更好嘅機會，我都可以演繹得更加好。」

胡美貽經常會發放福利相。（IG@胡美貽）

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