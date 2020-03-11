Justin Bieber師妹Madison Beer爆14歲裸照被出賣　大方坦承過去

現年21歲的Madison Beer在2012年因為翻唱Justin Bieber的歌曲而爆紅，當時Justin在網上轉發影片，令Madison一炮而紅，隨即簽約Justin的經理人公司。Madison外貌出眾，身材姣好，在IG坐擁超過1531萬粉絲，人氣強勁。剛剛過完生日的她，日前在Twitter撰文，自爆曾在14歲時傳裸照給男友，但就慘被對方出賣！

現年21歲的Madison Beer外貌出眾，身材姣好，在IG坐擁超過1531萬粉絲，人氣強勁。（IG@madisonbeer）

Madison日前在Twitter坦承過去，寫道：「當時我14歲，正值青春期的我開始探索自己的身體及性向，我向一個當時非常喜歡的男生傳了很多私密Snapchat片。」她表示與對方相識多年，認為「彼此擁有絕對信任，可以分享兩人間所有感受」，但點知對方竟然將照片分享給身邊所有人，就連Madison的父母、祖父母，甚至是工作人員、其他歌手都看過，更在網上瘋傳。

Madison日前在Twitter坦承過去，自爆曾在14歲時傳裸照給男友，但就慘被對方出賣！（Twitter@madisonbeer）

直至Madison日前過21歲生日時，身邊的好友告訴她那段7年前的影片又被瘋傳。Madison決定不再被威脅，更呼籲廣大女性：「你們不應感到羞愧，你們是在探索性的過程中學習，那些背叛你們信任，想要羞辱妳們的人才應該感到慚愧！」她最後更坦言：「透過公開坦承此事，終於能讓我從過去7年壓抑自己的恥辱中獲得自由。在接納自己的不足中探索世界，不要受他人限制，不要活在他們的恐懼之下。」

Madison在日前度過21歲生日。（IG@madisonbeer）