【三生三世枕上書】有別鳳九愛情觀　迪麗熱巴：唔堅持冇結果嘅嘢

由迪麗熱巴、高偉光領銜主演的古裝劇《三生三世枕上書》於近日完結，相隔兩年再度出演「白鳳九」，她的表演較之前更加豐滿，不少觀眾都看到了熱巴的變化，見證了她的成長。

熱巴認可平等感情關係 不會堅持無結果的事

日前，熱巴在接受內地媒體專訪時談及了不少拍攝過程以及自身的感受，「白鳳九」在劇中面對「喜歡的人不理她」，但她依然很勇敢，很堅持，用自己的方式去愛對方，拼命對對方好。不過，現實中的熱巴與鳳九的愛情觀則有所不同，她直言希望愛情裡的兩個人是平等、勢均力敵的，並且會相互交流自己的情感，這樣才會是一段健康的感情。面對感情中沒有結果的事情，熱巴坦言自己不會堅持，因為她是一個需要平等的人，而且每個人都有自尊心，如果另一半覺得她煩，她便會「藏起來」。

今次在《三生三世枕上書》中，作為「姑姑」的楊冪也有特別參演，令熱巴倍感親切。（微博@電視劇三生三世枕上書）

憧憬幸福家庭 計劃30歲後結婚生子

熱巴曾經在綜藝節目中透露，想在30歲之後結婚，十年內生一個哥哥兩個妹妹，渴望有一個幸福的家庭。畢竟自己也是一個普通人，在20至30歲期間將重心放在工作上，30歲之後會開始思考這個問題。雖然有這樣的階段性想法，但熱巴認為這一切還是要看緣分。

熱巴說她很佩服鳳九，執着、無畏地對帝君好，用自己的方式幫助、愛護對方，非常勇敢。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）

對另一半四點要求 期待平等的相處方式

作為圈中公認的靚女，唱得跳得還演得，熱巴固然對另一半有所要求，多年來她始終堅持四點：正直、有上進心、善良、孝順。熱巴謂，儘管看人第一面是以外在為主，不過經了解後，如果以上4項有缺失，可能會出現很多矛盾，因此這些一定要具備的。除此之外，熱巴希望兩人的相處方式是平等的，互相關心，努力上進，而且有共同興趣愛好。

熱巴去年全年無影視作品推出，有很多角色都想做，目前最想挑戰的是警察、軍人、醫生。（微博@嘉行迪麗熱巴工作室）