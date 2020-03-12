Keira Knightley拒絕再拍裸露鏡頭　自嘲做媽媽後身材走樣

英國女星Keira Knightley因為演出《加勒比海盜》系列電影而紅遍全球，氣質清新古典的她更有「英倫玫瑰」之稱。Keira曾獲選為全時期最性感電影明星，更多次登上100大最性感女性排行榜，人氣強勁。近日她為新戲《Misbehaviour》密密宣傳接受訪問時，透露自己如今不想再拍攝任何裸露鏡頭，更自嘲做媽媽後身材走樣！

Keira Knightley因為演出《加勒比海盜》系列電影而紅遍全球。（Getty Images）

Keira氣質清新古典，更有「英倫玫瑰」之稱。（IG@keiraknightleyofficialpage）

Keira在2013年與搖滾樂團Klaxons主唱James Righton結婚，婚後誕下兩個囡囡。已經是兩女之母的Keira早前接受外媒訪問時，決定不再為電影裸露，她坦言年輕時拍裸戲很放鬆自然，但隨着年齡增長和身份變化，她自嘲：「乳頭都下垂啦，我對自己現在的身體很滿意，它完成了了不起的事，但我現在真的不想在一群劇組人員面前裸露。」

Keira在2013年與搖滾樂團Klaxons主唱James Righton結婚，婚後誕下兩個囡囡。（Getty Images）

Keira曾在電影《The Edge Of Love》與《The Duchess》中有露點演出，但她透露因近年電影中的性愛場面很激烈，甚至出現在色情網站，所以她都表示擔心，現時簽約拍戲時都會特別簽訂不裸露條約，若有需要會請劇組找替身，不會做令自己不舒服的事情。

Keira決定不再拍裸露鏡頭。（IG@keiraknightleyofficialpage）