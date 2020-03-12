傳周汶錡老公背妻偷啜外籍中女　Kathy拒回應稱「別問我」

名模周汶錡（Kathy）與法藉老公Julien Lepeu婚後一直恩愛，育有兩個可愛混血囝囝Jacques及Avner。婚姻來到第7年，今日傳出Julien 出軌消息，Kathy的童話婚姻亮起紅燈嗎?

傳周汶錡老公背住老婆與外籍女子親吻。（IG圖片／kathychow520）

有消息指Julien背妻與外籍中女於深水灣露天茶座幽會，期間又攬又錫，舉止親密如像熱戀中人。有傳媒向Kathy查詢，但對方回覆「別問我」。而Kathy日前才在IG上載自己的沙灘泳裝相，留言慶祝「三八婦女節」，老公負責湊仔，她才可以放假到沙灘曬太陽。

據知Julien出身珠寶世家身家破億，他與Kathy於2012年結婚於法國古堡舉行像童話般的浪漫婚禮。二人婚後經常放閃，去年9月，Kathy上載二人的婚禮甜蜜鼻貼鼻的相片慶祝結婚7周年，更向老公示愛：「I ❤️ You ! Happy 7th Anniversary baby 🎊! @julienl28 #mylove #myeverything #929」如今傳出丈夫外遇，難道二人的婚姻真的敵不過七年之癢？

Kathy去年9月上載婚禮甜蜜相片慶祝結婚7周年，更向老公示愛。（IG圖片／kathychow520）