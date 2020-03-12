【美國恐怖故事】第十季海報曝光　《寶貝智多星》男主角強勢加盟

由FX製作的《美國恐怖故事》（American Horror Story，簡稱：AHS）由實力派演員Sarah Paulson、Kathy Bates等主演，加上主題圍繞恐怖靈異的相關真人真事及都市傳說，自2011年首播一直大受歡迎，更長拍長有。早前就有消息透露第十季將於今年回歸，而在第九季缺陣的Sarah Paulson及Evan Peters將會重返AHS，另外在《寶貝智多星》（Home Alone）演員Macaulay Culkin亦會加入演員陣容，教劇迷興奮不已！

日前創作人Ryan Murphy就在Instagram率先公開了第十季的首張海報，並留言寫道：「所有事已開始被沖上岸了...」而海報中能夠清楚看到一雙手疑似從海中爬上岸，雖然FX及Murphy都還未正式透露究竟最新一季的主題究竟是什麼，但有大批網民看到海報後就開始推測新一季的主題應該跟深海傳說或美人魚有關。另外在宣布演員陣容的片段中，背景音樂正播着Orville Peck帶點頹廢詭異的歌曲《Dead of Night》，預告新一季將會有一場看似平靜的恐怖殺戮。