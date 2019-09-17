【美國恐怖故事】新預告超血腥　粉絲分析劇集竟同九層地獄有關？

由FX製作的《美國恐怖故事》（American Horror Story，簡稱：AHS）自2011年推出首季後，即大獲好評，更在IMDb奪得不錯的8.1分。劇集至今已經播出8季，每季都以不同的恐怖懸疑故事作主題，例如恐怖殺人事件、瘋人院的恐怖秘聞、靈異傳聞等，而最新一季即將於9月18日上架。日前《AHS》的創作人Ryan Murphy就在Instagram發布了新一季的超血腥完整預告，不如就在劇集正式上架前，先了解新一季的重點。

向80年代變態殺人電影致敬 輕鬆煲晒冇難度

最新一季名為《American Horror Story：1984》，只看劇名都知道背景設定在80年代，而劇情就主要講述一班年輕男女相約暑假一同前往郊外營地度假，可惜遇上恐怖殺人魔，一眾主角更逐一消失，全部都死狀恐怖。在預告中看到有大量血腥殺戮場面，除了有不少意想不到的突襲殺人方式，還有衣着性感的美女遇害尖叫場面，似乎是向80年代盛產的「Slasher movie」致敬。另外，無論劇情或有場面都令觀眾聯想起《奪命狂呼》（Scream）、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chain Saw Massacre）、《猛鬼街》（A Nightmare on Elm Street）等追殺式恐怖電影，如果大家喜歡這類不用怎麼用腦思考，同時又能在空餘時間Kill time的話，相信新一季是不錯的選擇。

呢幕殺人場面同《奪命狂呼》稍微相似。（電視截圖）

視后因檔期不參演 新一季有大隻型男加入

雖然過往8季的故事都不同，但每季都有固定演員陣容，Emma Roberts、Cody Fern、Billie Lourd等都會繼續參演，不過很可惜奪獎無數的視后Sarah Paulson因為檔期問題而無法在今季演出，但在劇集拍攝期間，她接受外國傳媒訪問時曾表示有可能會客串演出，但所有事情都還未能確認或透露。另外，今季加入了數位新演員，除了有在《Glee》中飾演老師的Matthew Morrison，還有大隻型男Gus Kenworthy！Gus是一位美國滑雪選手，還在2014年冬季奧運會中為美國奪得銀牌，無論樣貌同身材都成功俘虜到大批粉絲。

粉絲分析劇集竟同但丁九層地獄有關？

值得留意的一點就是《AHS》每季的中心思想都提及到人性的罪孽，即是七宗罪，亦有網民留意到這點，並以聯繫到著名意大利詩人但丁（Dante Alighieri）所創作的詩《神曲》（Divina Commedia）中的九層地獄。對於這個有趣的說法，就連創作人Ryan Murphy亦有在Instagram上分享。

每季的應對主題分別是，第一季《Murder House》為「靈薄獄」，即是九層地獄的「入口」，《Asylum》為欺詐、《Coven》為背叛者、《Freak Show》為貪婪、《Hotel》暴食、《Roanoke》為憤怒、《Cult》異端、《Apocalypse》為縱慾，而《1984》很大機會就是施暴。另外，但丁所提及的九層地獄世界的形狀呈漏斗形狀，中心就在耶路撒冷，愈罪孽深重的靈魂愈接近撒旦，而另一面就是煉獄。當靈魂懺悔所犯的罪孽，每升一層便會消除一種罪惡，去到山頂的話，就能到達天堂。