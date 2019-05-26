【美國恐怖故事】權力遊戲後劇癮？　血腥驚悚劇滿足劇迷另類需要

HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）最終季播完後，雖然劇情惹來大量負評，更是有史以來在爛番茄上評分最差的一季，但大結局卻打破最高收視紀錄。劇終人散後，不少劇迷都感到無比的失落感，網上流傳了一張煲劇清單就好適合這班劇迷，多套人氣歐美劇包括《American Horror Story》、《Mindhunter》、《Westworld》、《Black Mirror》、《The Crown》等都榜上有名。有不少網民都覺得血腥驚悚題材較為吸引，而當中恐怖靈異劇《American Horror Story》（中譯：美國恐怖故事）就一直都受劇迷歡迎，加上到現時為止有8季，又有大明星客串，大家可以慢慢煲。

《AHS》由FX製作，在Netflix上架。（劇集海報）

許多變態又詭異的兇殺案件都在美國歷史上留下印記，而這些殺人不眨眼的殺人魔都被歐美劇集及電影改編成為驚悚角色，《美國恐怖故事》也不例外，當中最恐怖的就不得不提第二季《Asylum》中出現的精神科醫生Oliver Thredson，他的原型就是史上最恐怖的殺人魔Ed Gein，他的故事曾改編成經典驚悚電影《觸目驚心》（Psycho, 1960）、《德州電鋸殺人狂》（The Texas Chainsaw Massacre, 1974/2003）、《沉默的羔羊》（Silence of the Lamb, 1991）。雖然Ed Gein犯的「只是」三級謀殺，但他對受害者的所做所為，卻震驚了全世界……

Ed Gein除了犯下三級謀殺，更犯下盜墓、食人和戀屍癖等罪名。（網上圖片）

Ed Gein原名Edward Theodore Gein（下稱Ed），自細就被患上精神病的母親Augusta Gein控制，她為了不讓Ed跟哥哥收到外界「影響」而搬到普蘭菲爾德市（Plainfield），更禁止兩兄弟交任何朋友，全因母親認為除了自己以外其他的女人都是妓女。正正就是因為這個原因，令到Ed從來沒有跟任何女性約會過，而且一直都是處男，在他的心目中，母親就是生命中唯一的女人。很可惜，當母親及兄長相繼過世後，Ed傷心欲絕，就是在這個時候開始，Ed性情大變，他先將母親的屍體一直留在家中，後來為了滿足對女性的慾望而去盜墓偷屍，將女性屍體製成人偶。

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1954年Ed初次行兇，將酒吧女店主殺死然後剝皮，3年後案件終於被揭發。警方在Ed家中的廚房發現店主的屍體，並搜出大量以人皮和人骨製成的家具、日用品及飾物，包括用女性乳頭製成的皮帶、人皮燈罩和椅子、人皮圍裙、頭骨造成的湯碗、舌頭頸鍊等，還有著名的人皮面具。另外，在家中還搜出約15具已被肢解的女性屍體，全部都不能確認身份。

經過幾番盤問，Ed承認從墳墓中挖出8具屍體，更將一個剛葬不久的中年女性屍體帶回家。先將屍體斬首，挖空內臟後倒吊屍體在架上，並用她的皮來製作「手工藝品」。除了承認謀殺一位在1954年失蹤的酒店職員，還表示會穿上人皮衣服及面具，假裝自己就是母親。但由於Ed患上的慢性精神障礙，加上生活與世隔絕，根本不知自己的行為偏差，因此被判無罪，並送到中央國家犯罪精神病院，於1984因癌症去世。