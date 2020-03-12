周汶錡法籍老公疑似出軌有前科　11年前當街與張苡澂又攬又錫

現年45歲的名模周汶錡（Kathy）的法籍老公Julien Lepeu今日（12日）被爆背妻偷食外籍女子，七年婚姻因此亮起紅燈，令外界猜測周汶錡會否堅決離婚。皆因Julien已經不是第一次出軌，11年前他仍是Kathy的未婚夫時因為偷食張羽希（前名張苡澂）而轟動一時，令當年的周汶錡相當心碎。

周汶錡和法籍老公Julien結婚七年。（IG圖片／kathychow520）

Julien於2009年已經與周汶錡訂婚，卻被傳媒目擊當年是JJ賈曉晨師妹的樂壇新人張苡澂在酒吧見面行為親密，更一度稱呼對方為「my girl」，之後Julien更在海旁主動對張苡澂又攬又錫，不過遭張苡澂大力推開拒絕。Julien亦繼續以甜言蜜語窮追不捨，更買花送給張苡澂，可見他確實有意追求對方，但張苡澂事後對外表示自己不是第三者，亦不知Julien有女朋友。

張苡澂於2009年被爆介入Julien和周汶錡之間的戀情。（VCG）

張苡澂現改名張羽希，並在內地發展。（Instagram：@cheungvenus）

當年有記者將Julien的偷食照片親手交給周汶錡，令她當場面色一沉強顏歡笑，雖然顯得相當尷尬，但她亦努力為Julien護航，一個月後對傳媒甜絲絲表示二人已和好，並暗示張苡澂炒作新聞，而周汶錡的妹妹周勵淇當年亦力撐Julien「唔係啲咁嘅人」。

周汶錡最後究竟會否再原諒這位有前科的老公？（IG/@kathychow520）

周汶錡於2005年與身家破億的Julien在一次珠寶展中邂逅，一年後周汶錡大方承認戀情，Julien於2007年求婚成功。周汶錡與Julien拍拖七年後於2012年在法國古堡舉行童話式婚禮成為夫婦，二人更有育有一對分別為4歲及2歲的兒子Jacques和Avner，周不時在社交網站放閃甜蜜滿瀉。