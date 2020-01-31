【武漢肺炎】Lisa@BLACKPINK停內地錄影　韓星2月澳門活動延期

武漢肺炎疫情嚴重，不只中國內地，世界各地都已有確診個案。而不時有海外行程要四圍飛的韓星，最近亦開始陸續宣布延後亞洲地區的演唱會及見面會等，包括BLACKPINK Lisa、少女時代太妍、Jessica和NU’EST Ren等，香港及澳門的粉絲亦要留意一下。

BLACKPINK Lisa原本正以舞蹈導師的身份，參演內地選秀節目《青春有你》第二季。節目已開始錄製，Lisa亦已出發到過內地拍攝，因此粉絲都非常擔心偶像的健康。可是礙於近日武漢肺炎疫情嚴重，為了保障所有參演人士的安全，節目組今天（31日）宣布2月1日的錄影將取消及延期，不少粉絲表示放心得多。而原本將於下月在內地舉行簽名會的水晶男孩SECHSKIES也宣布，簽名會延期舉行，日期及場所將另外公開。

Lisa暫時停止《青春有你》第二季的錄製，粉絲都放心得多。（IG/@lalalalisa_m）

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另一方面，NCT Dream、Jessica鄭秀妍和NU’EST Ren亦分別原於下月7至8日、22日及23日舉行澳門演唱會及見面會。不過各主辦方相繼宣布演出將延期至疫情穩定後，對受影響的粉絲及觀眾道歉。除了澳門的行程外，少女時代太妍亦已宣布明天（1日）的新加坡演唱會延期舉行，看來韓星的海外及國內行程也因武漢肺炎大受影響。

Jessica原於下月22舉行的澳門演唱會也宣布延期。（IG/@ jessica_syj）