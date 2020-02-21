Lisa@BLACKPINK唔戴口罩飛米蘭　黑長髮造型靚到似公仔

日前（18日）韓國女團BLACKPINK成員Lisa從仁川機會，出發到意大利米蘭參加時裝活動。雖然最近武漢肺炎疫情嚴重，韓國亦已有過百宗確診個案，韓星人人載口罩出入自保，可是仍未見Lisa有做好保護措施，粉絲頗為擔心。另一邊Lisa的真造型又一次備受關注，好評不斷。

18日Lisa出發到米蘭時，大方在機場企定定讓記者粉絲拍攝，又擺出各式的心心，粉絲福利做到足！可是當日記者都戴上口罩保護自己時，Lisa卻沒有戴上口罩現身，由於機場是涉及多國人士出入的高危地方，因此粉絲都相當擔心。早前Jennie返回韓國步出機場時同樣未有戴上口罩，粉絲連帶事件斥責BLACKPINK所屬公司YG娛樂未有確保藝人的安全及健康。

Lisa日前現身機場黑髮搶眼外，粉絲都擔心偶像未有戴上口罩。（dailysports）

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當天身穿灰色連身短裙的Lisa，造型與學生相近，大曬青春美。上週Lisa已在IG公開全新的黑髮造型，當時亦曾造成話題，日前她終於首次以新髮型視人並大獲好評。雖然出道以來Lisa大部分時間頂着一頭金髮，加上並不是首次染黑，但這次仍意外地驚艷到不少粉絲。配上Lisa身上的「學生Look」，不少網民都讚黑髮十分顯乖，有鄰家妹妹的感覺外亦更像洋娃娃。

Lisa上週已率先公開過黑髮新造型！（IG/@lalalalisa_m）

讀者比較喜歡金髮還是黑髮的Lisa？