Janice Man文詠珊分享居家一日生活　簡約設計複式獨立屋曝光

Janice Man（文詠珊）近年積極在內地發展，因為參演了不少劇集及電影而人氣急升，事業發展不俗的她去年與拍拖5年的富三代男友吳啟楠（Carl）正式拉埋天窗，並於10月在米蘭古堡舉行夢幻婚禮。有指Janice Man婚後與老公住在千萬獨立屋，日前她在IG分享自己的居家一日生活，屋企亦因此而驚喜曝光。

Janice Man（文詠珊）去年10月在米蘭古堡舉行夢幻婚禮。（IG@janice_man）

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Janice Man寫道：「昨晚我睡得不太好，一直反反覆覆醒了很多次，很少有的，因通常我一睡就變豬，所以早上本來計劃好行山也取消了，那就好好在家中給自己安排了很多節目。醒來先給自己做個深層清潔面膜，再替小黑做了一個SPA。然後做了一連串嘅腹肌運動，現在按摩師準備幫我做個淋巴排毒，再做個香薰按摩。」

以居家睡衣Look出鏡的Janice Man紮起瀏海，做個深層清潔面膜。（IG@janice_man）

以居家睡衣Look出鏡的Janice Man紮起瀏海，就算是素顏都一樣好省鏡，皮膚白滑細緻，令人羡慕！幫愛犬沖完涼之後，Janice Man換上運動Bra Top及Legging，在客廳鋪上瑜伽墊開始做運動。相中所見Janice Man屋企是複式設計，家中的佈置以簡約舒適為主，主色調採用白色，襯以木地板及白色傢俱，整面落地窗令光線更加充足，地上鋪有白、灰、金色相間的地氈，而角落還擺放了黃色鮮花，整體感覺溫馨。不少網民都留言大讚Janice Man不但人靚身材好，家中設計都非常有格調呀！

Janice Man屋企是複式設計，家中的佈置以簡約舒適為主，整體感覺溫馨。（IG@janice_man）