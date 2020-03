許維恩44歲家姐許路兒逆齡樣貌震撼外媒　全靠6招保持童顏纖腰

在TVB劇集《法證先鋒IV》中客串演出的台灣女神許維恩雖然只有幾幕戲,但樣貌甜美的她成功引起觀眾關注。擁有荷蘭血統的許維恩,長年穩坐台灣各大女神榜,她曾上載與家人的合照,原來她一家人都顏值超高,當中44歲的家姐許路兒更因為超逆齡樣貌,多次被英國及韓國媒體報道,掀起網民熱烈討論!

台灣女神許維恩在TVB劇集《法證先鋒IV》中客串演出,雖然戲份很少,但成功引起觀眾關注。(IG@sharon701111)

擁有荷蘭血統的許維恩,一家人都顏值超高,當中44歲的大家姐許路兒更因為超逆齡樣貌,掀起網民熱烈討論!(IG@sharon701111)

許維恩家庭基因優良,三姊妹都外形亮麗,大家姐許路兒雖然已經44歲,但憑着凍齡美貌成功引起關注,英國《每日郵報》曾以「You’ll NEVER believe how old she is!」為題,報道這位逆齡美魔女,韓國媒體《Dispatch》更以「擁有難以置信的童顏」大讚許路兒,形容她無論是衣著打扮還是妝容,看起來就像是20幾歲的大學生。身高165CM的許路兒,除了得天獨厚的條件之外,身為設計師的她更自創服裝品牌,時尚品味完全不輸名人明星!

身高165CM的許路兒,身形高䠷,無論是衣著打扮還是妝容,看起來就像是20幾歲的大學生。(IG@lurehsu)

44歲的許路兒無論是皮膚還是身材都保持完美,擁有童顏纖腰的她經常在IG Post靚相,令不少女士非常羡慕。而她亦曾分享自己維持完美狀態的Tips,想擁有天使面孔、魔鬼身材全靠以下6招:

