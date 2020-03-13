許維恩44歲家姐許路兒逆齡樣貌震撼外媒　全靠6招保持童顏纖腰

在TVB劇集《法證先鋒IV》中客串演出的台灣女神許維恩雖然只有幾幕戲，但樣貌甜美的她成功引起觀眾關注。擁有荷蘭血統的許維恩，長年穩坐台灣各大女神榜，她曾上載與家人的合照，原來她一家人都顏值超高，當中44歲的家姐許路兒更因為超逆齡樣貌，多次被英國及韓國媒體報道，掀起網民熱烈討論！

台灣女神許維恩在TVB劇集《法證先鋒IV》中客串演出，雖然戲份很少，但成功引起觀眾關注。（IG@sharon701111）

擁有荷蘭血統的許維恩，一家人都顏值超高，當中44歲的大家姐許路兒更因為超逆齡樣貌，掀起網民熱烈討論！（IG@sharon701111）

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許維恩家庭基因優良，三姊妹都外形亮麗，大家姐許路兒雖然已經44歲，但憑着凍齡美貌成功引起關注，英國《每日郵報》曾以「You’ll NEVER believe how old she is！」為題，報道這位逆齡美魔女，韓國媒體《Dispatch》更以「擁有難以置信的童顏」大讚許路兒，形容她無論是衣著打扮還是妝容，看起來就像是20幾歲的大學生。身高165CM的許路兒，除了得天獨厚的條件之外，身為設計師的她更自創服裝品牌，時尚品味完全不輸名人明星！

身高165CM的許路兒，身形高䠷，無論是衣著打扮還是妝容，看起來就像是20幾歲的大學生。（IG@lurehsu）

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44歲的許路兒無論是皮膚還是身材都保持完美，擁有童顏纖腰的她經常在IG Post靚相，令不少女士非常羡慕。而她亦曾分享自己維持完美狀態的Tips，想擁有天使面孔、魔鬼身材全靠以下6招：

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