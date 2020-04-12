【專訪】沈慧林不理家人反對靠50萬創業　跑街遭奚落：有苦自己知

現年35歲年輕企業家沈慧林（William ) ，2011年創辦香港著名鐘錶陀飛輪品牌「萬希泉」，由設計到生產都一手包辦，花了整整9年時間，便將本地品牌「萬希泉」打入國際鐘錶界的大舞台上，更聯同英國足球名宿米高奧雲（Michael Owen）及香港影視界城中名人，推出多款著名腕錶，業務更遍佈全球，成為一時佳話。 撰文：吳子生 攝影：葉志明 短片：呂榮棟、陳錦超 剪接：吳宇峰

創業前沈慧林與父親沈墨寧於歐洲旅遊拍照留念。(圖片受訪者提供)

「金融海嘯」不理家人反對 50萬積蓄冒險創業

回望11年前，William畢業於美國南加州大學，完成金融及經濟雙學位後回流返港，適逢發生「雷曼事件」，引發金融海嘯直捲全球，他只在投資銀行工作一年時間便結束。William的父親沈墨寧是位木雕鑒賞家及收藏家，故此，他自小在耳濡目染下，對精緻工藝產生濃厚興趣，「雷曼事件」後，因感到前路茫茫，他忽發其想將工匠精神套在腕錶之中，在不理家人極力反對下，決定動用50萬港元積蓄，發展個人品牌鐘錶事業。

公司發展初期，William擔當「跑腿」角色，走遍港九新界落鐘錶門店求合作，但做事處處碰壁，還要被人奚落，他坦言十分難受。（葉志明攝）

「萬希泉陀飛輪」腕錶設計手工精緻。（葉志明攝）

到處「吃閉門羹」遭人奚落：你啲咩錶嚟㗎？

在發展初期，William每日擔當「跑腿」角色，走遍港九新界，到各大鐘錶門店「叩門」求合作，但經常做事處處碰壁吃「閉門羹」，有時候還會遭人冷嘲熱諷：「你啲咩錶嚟㗎，香港品牌？我唔識，你啲錶放喺度都唔會有人買啦！」這句說話對William來說比死更難受。雖然路途困難重重，但他卻遇上人生中的伯樂太子珠寶鐘錶主席及行政總裁鄧鉅銘先生，命運從此逆轉，助使「萬希泉」在鐘錶界的地位。

William每天都會親自落到工場視察。（葉志明攝）

重遇伯樂命運從此逆轉

William憶述當時是透過朋友關係，而認識太子鐘錶老闆鄧鉅銘先生，坦言雙方經過多次洽談生意也未能成事合作：「因為佢覺得我啲錶嘅質量好難同佢啲過百萬名錶睇齊，認為兩者擺埋一齊容易製造市場混亂，之後鄧先生就咁拒絕咗我，但好感恩佢畀咗好多意見我，事後我都返去將我啲錶加以改量，重新再定位再闖錶界。」

沈慧林坦言非常感激伯樂太子鐘錶老闆鄧鉅銘給予機會，助使《萬希泉》在鐘錶界的地位。（資料圖片）

創業路縱難行，但面對逆境William也毋忘初衷堅持到最後。竟在一次的鐘錶展迎來一個重要契機，命運從此改寫：「其實喺我跑街搵合作呢段日子成日被人拒絕，感覺真係好辛酸，有苦自己知，而最令我感動係，我有日喺海港城擺展覽，太子鐘錶老闆鄧先生竟然親身落嚟搵我，話想睇下我啲錶嘅質素，我就即刻叫我設計師除低手上嘅陀飛輪腕錶，然後畀鄧生搵人攞去佢就近嘅錶店，測試腕錶嘅精準度，結果成功通過檢測，之後鄧生仲有去我廠房視察，最後大家促成合作，成為關係密切嘅合作夥伴，真係好多謝鄧先生同鄧太太畀機會我，佢哋兩位係我嘅老師，亦係我嘅創業嘅大恩人。」

兩父子感情深厚，經常結伴行山互訴心聲。（葉志明攝）

父親一句話 兒子獲認同相當激動

古語有云：「有志者，事竟成」大大可以套用在年輕有為企業家William身上，謙卑的個性，務實處事的態度，成就今天的鴻圖大業，將香港本地品牌《萬希泉陀飛輪》蜚聲國際，成為當今數一數二知名陀飛輪腕錶品牌。父親沈墨寧一句情深說話：「你已經超越咗爸爸，好似你咁嘅年齡，我都做唔到你咁嘅成就！」William講起心情依然十分激動：「其實當我聽到佢咁同我講，係對我好大嘅認可，因為我身邊好多做家族生意嘅朋友，想得到父親嘅讚賞係難過登天，所以我覺得自己好幸福，有時候，簡單的一句說話，更勝過千言萬語。」

兩父子經常交流做生意心得。（葉志明攝）

疫情影響 減少開會返家吃飯

對於兒子今天的成就，父親沈墨寧就大讚兒子William處事認真夠晒搏命，但認為仍有不足之處，需要有改善的空間：「其實都知道佢做嘢都好辛苦，希望佢要在各方面進步同埋學習，雖然品牌做得唔錯，基礎又打得好好，但我都希望佢踏踏實實，一步一步咁前進，千祈唔好急。」父親又指希望William改善遲到的習慣，而William笑話：「因為疫情嘅關係，已經少咗好多Meeting，宜家會好準時，返屋食飯唔會遲到。」

William與英國足球名宿聯乘推出陀飛輪腕表。（資料圖片）