【白色強人2】李佳芯角色大機會被賜死　無得拍續集令Kennis消失

無綫劇集《白色強人》收視和口碑俱佳，更奪得《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳劇集」大獎，一眾劇迷和網民都期待該劇可以開拍續集。而TVB月前亦已落實會開拍續集，據悉績集鐵定於今年10月開拍。雖然在月前的慶功宴上，身為男主角的馬國明表示會原班人馬上陣參與續集的演出，不過今日卻有消息指該劇女主角之一的李佳芯 (Ali) 慘被Out出局，無得留低拍攝續集。這是她繼她擔任女一的劇集《BB大晒》續集後，再度被飛出局。

Ali在《白色強人》入面飾演程醫生Kennis一角。(資料圖片)

Ali在《白色強人》入面飾演程醫生Kennis一角，她於結局一集生死未卜，未知第二輯會怎樣交代她的結局。回看返該集的大結局講述Ali擔任了無國界醫生，原本打算回港參加馬國明和唐詩詠婚禮的她，突然被大批持槍軍人衝入救護營地，Ali被反政府軍包圍時因堅持不肯交出受傷的政府軍，被反政府軍首領用槍指向頭部，最後一幕是畫面突然傳出槍聲，結局最終並沒有交代Ali的生死！既然Ali無份拍《白色強人2》，相信新一輯開首亦會交代她的結局到底是生是死，最大機會應是會用文字或角色對話去交代，順應上一輯結局的open ending再加上Ali被Out出續集，相信Ali的角色好可能會因此而被賜死。

《白色強人》結局最後一幕。(劇集截圖)

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