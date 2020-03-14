【白色強人2】李佳芯慘再被Out出局　無份原班人馬參與續集演出

無綫《萬千星輝頒獎典禮2019》的「最佳劇集」《白色強人》收視和口碑俱佳，一眾劇迷和網民都期待該劇可以開拍續集。月前該劇的慶功宴上，無綫電視助理總經理（戲劇製作）曾勵珍 (珍姐) 就即場宣布將會開拍《白色強人2》，身為男主角的馬國明更表示會原班人馬上陣參與演出，亦即是劇中女主角李佳芯 (Ali) 也有份主演。

之前一直盛傳Ali疑涉政治風波慘遭公司雪藏，如這次她能演出《白色強人2》，就代表她已正式獲解封了。當日Ali在慶功宴上被問到是否已雪藏完，她直言：「舊聞嚟㗎喇，我一直keep住都有同大家見，今年都有好多工作大計。」

Ali曾表示雪藏一事已是舊聞。(資料圖片)

據悉該劇的續集已鐵定於今年10月開拍，不過卻有消息指Ali並未有份參與演出，已落實被Out出局。這是她繼她擔任女一的劇集《BB大晒》續集後，再度被飛出局，無得留低。Ali在《白色強人》中飾演程醫生一角，她於結局一集生死未卜，未知第二輯會怎樣交代她的結局。馬國明回應傳媒有關Ali無份演出續集一事，表示雖然最好可以原班陣容演出，但一切要看監製、編審決定。同劇的唐詩詠和張曦雯亦同樣表示希望可以原班人馬上陣拍攝續集。

Ali與唐詩詠和張曦雯在劇中好老友。(劇照)

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