【天賜的聲音】藝人錄影戴特別口罩被嘲笑　網友：不拿人命當人命

因應內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐關係，內地不少綜藝節目都改以「雲錄製」（連線錄影）的方式進行節目拍攝，目的就是為了減低病毒感染的機會。而由浙江衛視製作的音樂類節目《天賜的聲音》近來就恢復錄影，為了顧及他人與自身的安全保護，節目組就異想天開讓藝人與參賽者均戴上一款「透明口罩」，此口罩被大批網友批評防護功能極低，紛紛嘲諷只是戴心安而已，認為浙江衛視的操作太離譜。

《天賜的聲音》近來開始恢復錄製。（《天賜的聲音》微博圖片）

為了對抗疫情，大家都對口罩、酒精有一定的認識，最起碼都知道醫用口罩才是有效阻隔病毒的。但浙江衛視節目《天賜的聲音》近日開始恢復錄製，有網友曝光了不少錄製時的畫面，當中可見身為導師之一的張韶涵﹑胡彥斌均戴上了一款「透明式」的口罩，而仔細發現該口罩其實是餐飲業者常用的口罩，只有一片透明的輕薄隔板檔在嘴巴前，主要的功能是防口水而已，該口罩設計沒有貼及鼻子，而且空隙度是非常大的，容易受外來的飛沫感染，保護性極低。

而且現場錄製的人員都不少，再加上參賽者同導師是有互動的，雖則話是有戴上口罩，但在保護性不大的情況下都是非常危險的。當然，大家都知道該操作是要顧及節目畫面的觀賞度，但在此疫情危急情況之下該操作的確沒有太大作用，不明白為何不改另一種形式錄製，大家都在微博留言批評：「心理安慰作用」﹑「不拿人命當人命」﹑「自欺欺人罩」等，直言浙江衛視是在害人。

此款「透明式」口罩被批防護功能低。（扒圈老鬼微博圖片）

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事實上，浙江衛視已經不是第一次被批評是「害人台」，就在去年的時候台灣男星高以翔因錄製該台綜藝節目《追我吧》時，因突然暈倒昏迷證實不治。正因為如此該節目被外界質疑遊戲存在高危可能性，缺乏配備專業的醫療團隊等，令高以翔沒有及時得救才失去性命。是次又因為配備口罩防護性不足令浙江衛視再引來批評，可見大家對該台的安全措施已失去了信心。