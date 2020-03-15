新冠肺炎︱越南首富千金確診　背景同沈月相若有個影星媽媽

越南首富董事長Johnathan Hanh Nguyen（音譯：阮漢）的千金Tien Nguyen（音譯：阮仙）在英國倫敦感到身體不適，他馬上包機豪砸100億越南盾（約330萬港元）包機接寶貝女回家，回到越南後確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）。 阮漢所擁有的太平洋集團（IPP）分銷多個奢侈時尚品牌，他因此被譽為越南品牌大王，其女兒阮仙貴為頂級名媛，在當地擁有超高人氣，有家底有美貌，加上其母曾是越南知名女演員，堪稱「越南沈月」。

越南首富阮漢（左二）於周一（9日）豪砸100億越南盾（約330萬港元）包機接寶貝女從英國回國。（IG圖片）

阮仙（左）背景與沈月相似，父親同樣經營時尚王國，母親都是演員。（IG圖片／tiennguyenn／yuetyuetxx）

阮仙首富爸爸阮漢1951年出生於芽莊，1974年定居在菲律賓，然後赴美求學並入籍美國，阮漢的時尚王國代理多個奢侈品牌，包括Burberry、Chanel、Versace、CK、Salvatore Ferragamo等，佔全國奢侈版塊整體銷售額四成，另外也特許經營多個知名連鎖快餐及咖啡店。

有指其前妻是已故菲律賓獨裁總統馬可斯（Ferdinand Marcos）侄女，阮仙是他與第二任妻子Le Hong Thuy Tien所生。Le Hong Thuy Tien原本是當地知名的女演員，但她後來選擇退出娛樂圈，並轉行當空姐，在飛機中偶遇比自己年長21歲的阮漢，獲對方力追，自此嫁入豪門飛上枝頭，在阮漢的教導下學習經商，於2015年獲福布斯評為越南傑出女性企業家。

阮漢第二任妻子Le Hong Thuy Tien年輕時，是越南知名女演員。（網上圖片）

現年24歲的阮仙，因其美貌身材備受追捧，由於經常出現在大眾視線範圍，在越南無人不識。她與時下許多富二代一樣，經營社交網站分享自己奢華的生活日常，經常周遊列國，紙醉金迷，作為品牌大王的掌上明珠，名牌包包日日不同款，令人目不暇給。

有個首富爸爸的阮仙，生活非常富貴，五光十色，紙醉金迷。（IG圖片／tiennguyenn）