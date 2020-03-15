【SHOW肌】為節目減4公斤　莊端兒指屁股瘦感氣餒：會繼續扁落去

莊端兒今天（15日）與陳奐仁、陳安立、肥腸（徐浩昌）及蔡寶欣一同出席ViuTV節目《Show肌》記者會，她這次與陳奐仁擔任節目的主持，其餘3位則會擔任「Agent Muscle」，節目內容是透過比賽和實驗形式，了解人體肌肉奧秘，帶給觀眾一些健身冷智識。另外為了拍攝這節目，她說特意用了三個月做健身：「我係咁減肥、斷食、做運動等。唔衰得嘛，個個都咁Fit。其實我拍節目早期係55.5公斤，但我特登為呢個節目再減到依家51KG。」

莊端兒睇落真係瘦咗好多。（梁碧玲攝）

對女生來說，能成功減肥當然是一件開心的事情，但對莊端兒來說則不然，因為有機會會導致她上圍「縮水」，她直言不擔心：「其實又未瘦嗰度，每個人瘦嘅地方都唔一樣，而我最麻煩嘅部位係屁股，因為個屁股本身就好扁平，如果冇肉但一直操落去，就會繼續扁落去。咁對女仔嚟講，而家（標準）應該係屁股最靚（顯示女性最美一面），但我就瘦屁股先，胸反而最遲瘦。」

莊端兒希望屁股能夠再長一點肉。（梁碧玲攝）

屁股呈現女性最美一面？莊端兒再向記者解釋，就完全明白她為何如此緊張：「我幫呢個節目拍，反而拍得最多係屁股，有一集係拎我屁股嚟講。佢哋都估唔到我咁瘦，而我屁股係咁差。我唯有檢討一下啦。平日就算我性感少少我都知道係工作需要，因為都冇乜人點討論我屁股，我自己就算影相都冇點影過屁股，呢個係我最冇自信。」