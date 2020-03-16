【任噏亂評】ViuTV憑一套《二月廿九》絕不能撼動TVB

ViuTV最近播放的《二月廿九》風評不錯，更曾經試過直播收視高達3.3點，的確令人看到一線曙光，究竟ViuTV能不能撼動TVB的電視龍頭地位？不過，不是要潑冷水，但若然只因《二月廿九》好收，就覺得ViuTV可以追上TVB，甚至要令TVB有所行動去還擊，實在是想得太理想。

這個說法並不是要幫TVB護航，若然每一個電視台也能像TVB一樣，廣傳度如此高，對藝人、觀眾也是一件好事。網上有不少言論指出，《二月廿九》一部劇集就能打低TVB，這個言論令我不禁回想起四年前，ViuTV播出《瑪嘉烈與大衛系列 - 綠豆》，也是一時無兩，但可惜，也正正是ViuTV到現在也未能解決的問題，是無以為繼。

《二月廿九》的確很多好評，但足夠嗎？（劇照）

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ViuTV能以低成本製作出好劇集，這點相信能說服不少人，但也不是每一套也能像上文所說的兩部劇集，帶來如此高的討論度。劇集好壞參差絕對正常，強大如Netflix、HBO等大台也不能避免這個問題，而TVB則是被人詬病壞多過好，但至少劇集一直保持生產量。ViuTV呢？在播完《二月廿九》之後，是重播舊韓劇《監獄醫生》，再講上一年，年頭一口氣播放五套自家劇集，看似走上軌道，但之後四個月又有三套舊韓劇，試問香港觀眾要追韓劇，又何需ViuTV呢？這段時期要留住觀眾絕對困難，要創造慣性收視，若然靠舊韓劇充撐場面，香港觀眾難以接受。

《監獄醫生》係上年3月ViuTV嘅劇集。（網上圖片）

到今年ViuTV將上年仍有沿用的半小時劇集全部改為一小時，二線劇集（八時半）依然全播舊韓劇，九半暫時全為本土劇集，可惜在《二月廿九》之後再要用舊韓劇頂檔。誠然，ViuTV有能力創作一部好劇集，但要經營一個大眾的電視台，劇集其實佔著一個好重要的位置，無綫多年來能夠保持龍頭位置，劇集佔著最重要的位置，至少它不會斷劇，就算買大陸劇也是間中一套，而且還是雙線本土劇，先不論質素是否套套也達標以上，但至少安定了一班想看港劇的觀眾。當然，TVB有足夠的資源支撐，ViuTV則連《二月廿九》也因為預算不足而缺失了某些劇情，這個本身硬件的問題的確很難改變。

處境劇成本最低，ViuTV如果都有返套《開心速遞》，會唔會搶到觀眾呢？（螢幕截圖）

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但一個電視要做到收視平衡，很大程度就是看廣告商、贊助商，而劇集就是最好的路徑，若劇集做不起牌頭，便很難自負盈虧。若現在不科水做好劇集，劇集做不好又難以吸引廣告商、贊助商，只會是一個惡性循環。所以ViuTV一兩部劇集反應好並不會令到TVB擔心，當初《跟住矛盾去旅行》、世界盃直播，ViuTV的聲勢更浩大，但不能維持才是TVB不怕你來的原因。