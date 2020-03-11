【法證先鋒IV】陳志健為父親放棄全職演員：監製覺得OK自然用你

陳志健（Otto）在昨日的《法證先鋒IV》試圖炸死李施嬅但不成功，最終被捕，不少網民發現他的造型又不同了，差點認不出他。其實Otto在上年開始產量減了不少，因為原來在上年7月曾與TVB結束合約，但10月時份再次簽約，究竟中間發生什麼事？

昨晚被捕就完戲份。（IG@陳志健）

在接受，《香港01》訪問時，Otto表示當時他正經歷人生最艱難的時刻—爸爸患重病，他說：「「其實最大問題係我當我傾合約嗰陣，爸爸出咗啲事，TVB想同我簽約嘅時候，我想處理埋爸爸嘅事先，都係老人病，之前喺頸位置血管塞咗80%，要陪佢醫院出入、見醫生，所以突然間就停咗約。之後佢都有搵我傾嘅，但嗰個時候比較尷尬，因為爸爸要入院，所以冇時間傾約。」正因如此，Otto希望有多一點時間陪伴爸爸和家人，不如將合作的方式試試轉換一下，簽下一份part time約，除了多時間陪家人，也可以現身不同平台，自由度更大。

Otto無論與自己家人或是外家（羅樂林）感情都好好。（IG@陳志健）

其實在上年之前，Otto已經愈來愈多發揮，在台慶劇《兄弟》更有出色演出，機會愈來愈多，突然放棄全職在TVB，是否會失去很多機會？他說：「part time同全職分別係底薪，機會上我覺得我係好彩，多年嚟都幾多監製會用我，喺我完約後都會有監製搵我，嗰陣我都推咗幾套劇。好彩地做咗咁多年，監製覺得你OK自自然然會用你，我又唔會好擔心。」而Otto在外原來也是一名健身教練，他坦然主要收入都來自這裡，所以生活並不擔心，一方面可以更多時間陪家人，一方面可以繼續自己心愛的演藝事業，監製也不會因為他是part time而放棄他，看來這個決定是對的。

陳志健好真係好大隻。（IG@陳志健）