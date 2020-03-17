【夠細奇則】269呎2房市價600萬住3口　設計師硬拆變全開放式

由李尚正和盧頌恩（妹頭）主持的香港開電視節目《夠細奇則》雖是一年前的節目，但近期被放到YouTube上，再次引起網民熱議，節目會解構不同的「納米樓」，如何由設計師改造成可居住的單位。

單位原本的間隔有兩房一廳，四四方方。（由香港開電視提供）

這集講到的是一個座落於中西區有名全港最靚的11校網裏頭，即是在港鐵香港大學站和西營盤站附近，單位面積269呎，父母加女兒一家三口居住。大廈是單幢物業，單位本來的間隔其實是標準的兩房一廳而且四四方方的設計，不過室內設計師Timothy就指因為單位遇「五門歸心」的情況，即係房、廁所、廚房和大門的門口也向着廳，壞處是沒有一面大的牆可以善用，很難擺放家俬，而且在客廳時，感覺也不太舒服。業主要求有地方放餐枱、有地方給小朋友做功課、放到鞋櫃、手袋櫃和裝飾品，所以Timothy索性把全屋的牆拆去，變成一個開放式工作室，只得廁所有獨立空間。

室內設計師把單位打造成一個工作室的開放式間隔。（由香港開電視提供）

設計師運用大量電動工具，例如電簾、電油壓床等，盡量令單位有足夠儲物空間和私人空間。不過，最令人爭議的，是睡眠區的位置，睡床容納一張雙人床褥和一張單人床褥，即是女兒要和父母「孖鋪」，上面有收納地方放首飾，電動升降床的床鋪可升起，下面是衣櫃，把衣櫃拉出來，更可以走入去「揀衫」。

點擊下圖逐格看單位的設計︰

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雖然妹頭在節目中親身試住覺得單位不錯，而且更剛好有空間給她在廳做瑜伽拉筋，但在YouTube留言鬧爆其設計失敗︰「早上搵件衫都要推曬全家人上天花板喔……咁都OK？」、「是但一個扯鼻鼾，另外兩個已經唔X洗瞓」、「冇曬夫妻相處空間，咁唔係健康家庭生活，愈睇愈似airbnb短期住屋」、「原本2房咪好地地，無啦啦拆X左（咗）人，個設計仲廢左（咗），過幾年個女大左（咗），又要間返間房比佢，個設計公司又收四十幾萬還原，識玩」和「張床咁高，小朋友有跌出危險喎。四、五年後小朋友大咗點搞，冇位再放獨立床，間屋裝修成咁落咗咁重本，似有排住，但就冇作長遠計劃。若只計劃住幾年，拆成咁放番出去都會被壓價」等等，網民負評如潮。

設計公司回覆網民。（YouTube截圖）

而設計公司也有留言回應解釋，他們寫道︰「當然三個人睡在一齊是欠缺私隱度，但他們在設計時候選擇放棄晚上私隱度，換來一個較大嘅生活空間感俾小朋友。寧願犧牲兩間獨立房間，否則他們的公共空間／相聚空間就會變成得一張梳化了。」又解釋業主的情況︰「他們只會在返學時間住在這間屋。他們有另外一間1000尺（呎）大屋在新界。第二，平時床下前面係有足夠的櫃桶及掛衫空間直接使用，不用升起床。 除非要取冬天的衣服或更多的物件，才要升起。長遠，他們會移居英國。」又回應另一則留言，講到︰「我睇到好多留言都係講晚上性生活冇私隱！大家覺得客人唔知道咩，大家覺得設計師唔知道咩！重點是客人怎樣取捨！」對於網民所提出的考慮，他們表示客人選擇住近學校，暫時捨棄生活空間。他們又講原來這單位市價已經是6百萬。

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主持妹頭接受《香港01》記者訪問時坦言︰「住呢間屋嗰陣，我覺得真係要成家人嘅感情好好先至可以一齊住，基本上兩父母同個女係冇私人空間嘅，3個人一齊瞓，冇間隔。」她又續說︰「我諗其實設計師佢哋諗呢個都搲晒頭，始終地方有限。你可以話一家人好親密又得，但係都係冇私隱。」她又指其實長遠計不能住得耐，只是屋主為了名校網而取捨，小朋友只是小學階段，只會在上學日子住這邊，其實他們有另一間大屋居住。