【收視滯後報告】《慶餘年》接《大醬園》跌7點　唔通關ViuTV事？

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收視滯後報告又再出爐，今次的日期是3月2日至3月8日。繼連續兩星期三線劇他都衝過30點後，今輪報告終於回落，不過只是一套劇，接替《大醬園》的《慶餘年》，只錄得26.2點，雖然首集打破多年紀錄，但整體看來成績一般。

上份報告《大醬園》創下自己的高收視33.2點，不過接手的《慶餘年》卻在同時段大跌7點，證明是出了問題。

《慶餘年》收視低好多原因。（劇照）

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《慶餘年》失利可能因兩個，第一就是《慶餘年》已經在內地播放完畢，即使在TVB第一集高收，但若有興趣追看的其實可以有很多途徑追看，不用慢慢等TVB播。其次，3月2號也正正是ViuTV播放近期很hit的《二月廿九》，可能有少量收視被搶去。

ViuTV雖然未必可以《二月廿九》直接撼動TVB，但搶吓收視都得。（劇照）

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《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.1點，最高收視周一(2日)晚32.7點，自2017年2月20日首播以來最高收視。《法證先鋒IV》周一至五平均35.5點，最高收視周二(3日)晚37.1點，追平首集最高收視紀錄。《慶餘年》周一至五平均26.2點，最高收視周一(2日)晚29.0點，是2018年以來二線劇首播收視第二位，第一位《鐵探》29.5點。《On Call 36小時》周一至五平均7.7點，最高收視周五(6日)晚8.4點。

即睇詳盡收視表：

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