【開心速遞】「魚頭允」亂入演劉丹師弟　監製：想搵個識少少功夫

周日(15日)一集《愛．回家之開心速遞》講述池美麗與熊家的關係，當然是鬧劇一場，但劇中也有個特別位令大家留意，就是飾演熊樹根（劉丹飾）的關炳，這位飾演關炳的演員名叫劉允，大家可能對這個名字不太熟悉，但招牌的「鬥雞眼」卻是他的標記。

都仲打得幾吓！（螢幕截圖）

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劉允於1968年投身電影圈當龍虎武師，直至70年代正值諧趣功夫片熱潮，就以「魚頭允」的藝名在幕前發展，雖多演閒角，但片約不斷。據統計，劉允一共拍了百多部電影。去到九十年代，諧趣功夫和喜戲漸見式微，他返回龍虎武師崗位，為電影服務至今。入行五十年的他，永不言休，工作態度認真，特別在威也方面更成為了專家，得到各動作指導的肯定。年屆七十的他，雖然已毋須親自去拉威也，但他仍無間斷地鍛煉身體，確保自己有強健體魄去應付工作，其敬業樂業的精神，值得學習和表揚。上年金像獎將在專業項目上最高榮譽專業精神獎予劉允先生。

劉允拍下大會相片時，俾刻意俾心心大家，不失風趣。

《愛．回家之開心速遞》監製林建祥在接受《香港01》訪問時解釋為何會找劉允飾演這個角色，他說：「間唔中先出場，係講佢係丹爺師弟，當初搵嘅時候，係想搵一個識少少功夫又打得吓，又想個角色冇咁正常，想特別少少，所以就搵到佢。佢本身喺公司都係武術組嗰邊，又識打吓功夫，又做到戲，因為魚頭允以前都有做戲。佢上年拎過一個金獎像前輩級嘅獎，不如畀觀眾見吓佢喇，佢都好耐冇出鏡。」

以前劉允的電影。（網上圖片）