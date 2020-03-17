網友籲抗疫劇《在一起》不可缺鍾南山李文亮　陳道明焦晃呼聲最高

新冠肺炎已經持續肆虐近3個月，全球爆發之後，有不少名人相繼感染，疫情備受世界關注。除此之外，奮戰在前線工作人員的故事也令大眾非常感動，因此國家廣電總局組織拍攝首套抗疫劇，於不久前正式啟動。

劇集由真人真事改編，在公布的導演與編劇名單中，幾乎個個都是業界內的翹楚，而演員的選角也成為大家關注的焦點，雖然官方暫未有確切的劇情與人物，也沒有演員名單，但網友認為劇中至少有兩個不可或缺的靈魂人物，一個是中國工程院院士鍾南山，一個是「吹哨人」李文亮醫生。

鍾南山院士是國內醫護團隊的領軍人物。（微博@人民日報）

「吹哨人」李文亮醫生因感染新冠肺炎不幸離世。（網絡圖片）

這兩位為疫情作出了重要貢獻，要選擇出貼合原型又服眾的演員，絕對是一個不小的難題，網友對此也展開激烈的討論，舉薦了一班老戲骨出演鍾南山院士，包括陳道明、焦晃、陳寶國等，當中陳道明與焦晃的呼聲最高，而李文亮醫生這個角色，網友則建議由陸毅或鄧超出演。

今年即將年滿65歲的陳道明演技毋庸置疑，塑造過多個經典角色，參演的劇集《康熙王朝》、《楚漢傳奇》以及無綫正在熱播的《慶餘年》等，全部都深受觀眾喜愛，各類獎項拎到手軟，由他出演「鍾南山」絕對受到大家認可。

年過60的陳道明依然氣宇軒昂，氣度不凡，深受觀眾喜愛。（微博@陳道明網站明閣）

國家一級演員焦晃要數幾位老戲骨中同鍾南山院士最貼近的一位，兩人不止同年紀，外形上也有幾分相似，最令香港觀眾熟悉的，應該是他參演的古裝劇《雍正王朝》，飾演康熙皇帝。

焦晃的外形與年紀與鍾南山院士最貼近。（微博@名曰老饕）

陳寶國也是國家一級演員，曾在劇集《大明王朝1566》中扮演嘉靖帝朱厚熜一角，還參演過成龍、古天樂主演的香港電影《寶貝計劃》，飾演尹子維的爸爸。但今年陳寶國已鮮有參演影視作品，對上一套是2016年的電影《湄公河行動》。