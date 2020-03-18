首代網紅「嗆口小辣椒」開網店紅爆全國　拒入娛圈兼變幸福人妻

在微博還沒盛行的年代，內地第一代網紅、整容孖妹「嗆口小辣椒」，早年紅遍網絡，她們的着裝和配飾都會成為「淘寶熱賣」商品。但隨着長江後浪推前浪，嗆口小辣椒被後來者淹沒。然而，其實兩姊妹仍活躍網上，只是話題度遠不及從前。

孖妹「嗆口小辣椒」曾經紅遍網絡。（IG圖片／qkxljzz）

「嗆口小辣椒」是雙胞胎姐妹共用的網名，她們一個叫尉丹，一個叫尉青，有指她們於1983年出生。兩姊妹在新浪博客上起家，2004年起，在那個沒太注重「時尚」的年代，兩姊妹不時展示她們去世界各地的旅行和穿搭照片，品味的生活，精緻的妝容，唯美的風格，讓她們成為小資女性爭相的模仿對象，掀起一番風潮，幾乎整個淘寶都充斥「嗆口小辣椒同款」的服飾，受歡迎程度可見一斑。

以下是嗆口小辣椒全盛時期的相片，她們的穿着風格大受歡迎，你有印象嗎？點擊圖片：

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兩姊妹曾登上過時尚雜誌中文版《VOGUE》，又受品牌邀請到海外出席時裝騷，代言產品及拍廣告，可說是開拓網紅享有星級待遇的先河。成名後，電視、電影到真人騷各種邀約接踵而來，不過兩姊妹無意加入娛樂圈，所以一一婉拒，她們近年接受訪問，回應此事，說：「我們不願意為成名而成名，只想踏踏實實做自己喜歡的事情，也希望在一定程度上保有自己的私人空間。」

雖然隨着後起之秀佔據大家的眼球，兩姊妹逐漸淡出大家視線，不過二人仍憑藉名氣開創淘寶網店生意，自己做生招牌，更不時在社交網站分享近照。姐姐尉丹更於2014年嫁給比自己小6歲的內地組合HIT-5成員段黃巍。

姐姐尉丹2014年與小6歲段黃巍結婚。（IG圖片／qkxljzz）

姐姐尉丹的浪漫森林婚禮：

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