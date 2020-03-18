內地推「限籍令」禁起用外國國籍藝人！盤點N位被點名的高危明星

內地演藝圈繼「限韓令」、「限古令」、「限薪令」之後，又推出新規定。廣電總局日前在抗疫期間發布「網絡綜藝節目內容審核標準細則」，針對網路綜藝立下新規，其中一項被稱做「限籍令」，網友點名吳亦凡、劉亦菲，其他台灣、香港等藝人也要注意了。

過去內地廣電針對網絡綜藝的規定比電視台綜藝寬鬆，隨着網綜越來越流行，廣電公布審核標準細則，內容包括節目類型、主創人員選用、出鏡人員言行舉止、造型舞美布景設計、文字語言使用、節目製作包裝等項目訂出規定。

據《人民網》報導，「限籍令」之舉目的是為了提升節目品質、滿足人民美好精神文化，以及抵制個別綜藝節目泛娛樂化、低俗媚俗等問題，網友推斷受影響的節目包括近年流行的選秀節目、推理節目等。

繼「限古令」、「限薪令」後，內地廣電總局再祭出「限籍令」，規定影視業台前幕後人員選用之先決條件為必須尊重中國的國家主權，起用擁有外國國籍或港澳台籍人員可能不當（微博截圖）

在細則中，有項規定引起網友熱議，在第一部分通用細則的第一項規範為「主創及出鏡人員選用問題」，意即不得選用有調侃、詆毀、汙衊、攻擊中國特色社會主義制度或國家主權、安全和發展利益等言行的人員；不得選用擾亂社會秩序人員、有醜聞劣跡、違法犯罪等行為的藝人。

「限籍令」一出，內地網友光速整理疑擁有外國國籍的藝人名單，唔少新生代小鮮肉首當其衝。按圖即睇：

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最受關注的是第4點：「選用外國國籍或港澳台籍人士不當的。」也就是外國籍、港台藝人也受規定規範，網友因此點名美國籍的劉亦菲、加拿大籍的吳亦凡、新加坡籍的李連杰等知名藝人。

不過雖然因為這項規定讓很多擁有外國國籍的內地藝人被翻出，但按照規定，如果沒有劣跡或是犯罪行為等，原則上不會受到影響，只是法規的解釋權在內地官方，到底會不會對外國籍及港台藝人造成影響尚是未知數。

「限籍令」消息一出，立即有內地網民列表List出擁有外國國籍的藝人。除了劉亦菲吳亦凡等新生代，不如演藝界大腕均首當其衝（微博截圖）

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