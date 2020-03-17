寧靜澄清從沒入美國籍　直播出示文件反擊：不能污衊我的國籍！

近年不少明星的國籍問題都是網友非常關注的討論焦點，甚至特別對一些手持外國國籍的內地明星來說，均對他們持外國國籍在內地賺錢的行為卻非常反感。而因去年憑劇集《皓鑭傳》飾演厲夫人再度人氣急升的寧靜就是其中一位，網友一直質疑她已拿了美國國籍而不懷好感，對此，寧靜近日索性網上直播與網友互動，更二話不說曬出自己的戶口與身份證證明，力證自己沒有入美國籍。

寧靜的演技一直都好出色。（《皓鑭傳》微博圖片）

現年47歲的寧靜因為在1996年嫁給一位美國演員Paul Kersey，婚後並為對方生下一子，雖然他倆於2011年離婚，正因為如此不少人就質疑她一早就已入美國籍。對此雖然已多次澄清和否認，惟日前她在抖音開直播同網友互動時，國籍問題仍然是焦點話題，寧靜二話不說向大家公開居民戶口簿與身份證，更貼文標示：「你可以懷疑我的性別，但你不能污衊我的國籍，晃晃腦袋，那是浸泡過多年的水。」冀阻止流言繼續廣傳。

寧靜曬出證件證明自己是中國人。（叫我老伯微博圖片）

事實上，寧靜早年曾在微博對國籍一事已解釋，更一度曬出自己的護照，並寫道：「1993年持有中華人民共和國護照至今，沒有英文名字，我要是拽起來（惡起來）連我自己都害怕。」最近她亦再度對此事在微博發文強調自己是實實在在的中國人：「我，寧靜，華夏兒女、炎黄子孫、土生土長中國人！此生唯一的父母之邦！背後唯一的祖國！中國！半秒都沒變過！」不少網友眼見她簡單直接的反擊都大表讚賞，勸導她不要生氣相信她是真正的中國人。

寧靜的簡單直接反擊獲得不少網友讚賞。（寧靜微博圖片）