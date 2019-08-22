「亞太區百大美男美女」支持一個中國原則　港台藝人被列作中國籍

美國知名電影評論網站「TC Candler」每年都舉辦「世界百大美男美女」選舉，而去年新增的「亞太區」選舉日前又開始公布新一屆的提名名單，多位來自香港、台灣、中國、日本、韓國、泰國等亞洲地區的藝人亦有被提名。不過亞太區賽事近日卻因為將所有香港、台灣及中國藝人全部一視同仁列作中國籍，引起巨大爭議，結果主辦方TCCAsia昨日（20日）發聲明，表示「支持一個中國的原則」。

TC Candler舉行的「亞太區百大美男美女」選舉日前又開始公布新一屆的提名名單，Angelababy又再次入圍。（Instagram：@tccasia_official）

TCCAsia在Instagram發文表示近日有很多具爭議性的留言，文中更特別以強調「中國台灣」和「中國香港」的字眼：「我們留意到在Instagram發布的部分中國台灣籍、中國香港籍入圍者評論中，出現疑似分裂國家、『支持台獨』、『支持港獨』等惡劣行為的言論。TCCAsia作為全球化媒體TC Candler亞太區帳號，堅持並守護自己的傳媒態度，特此嚴正聲明：TCCAsia始終堅持並支持一個中國的原則，反對並譴責任何分裂言論及行為。」TCCAsia亦表示今次的選舉中，照片右上角的旗幟以入圍者的國籍為標準，將不會再回覆相關的疑問。

TCCAsia昨日（20日）發聲明，表示「支持一個中國的原則」。（Instagram：@tccasia_official）

其中不少台灣和香港的入圍藝人的評論甚具爭議。（Instagram：@tccasia_official）

「台灣」並沒有出現在台灣藝人言承旭的簡介之中。（Instagram：@tccasia_official）

不過這個問題只出現在「亞太區」選舉中，至於真正由TC Candler負責的 「世界百大美男美女」選舉則沒有將入圍者的國籍用旗幟標示出來，而且代表香港和台灣的藝人亦未有被標上「中國」的字眼，而是清楚分別列作「香港」及「台灣」，似乎與「亞太區」選舉的營運方TCCAsia並未有一致的立場。

韓國女團Twice台灣成員周子瑜入選TC Candler的「世界百大美女」選舉，簡介中並沒有將她列入中國籍。（Instagram：@tccandler）

韓國團體Got7香港成員Jackson王嘉爾獲TC Candler提名「世界百大美男」，未被列為中國籍。（Instagram：@tccandler）

王嘉爾在亞太區選舉被列入中國籍。（Instagram：@tccasia_official）

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