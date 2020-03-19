羅志祥、周揚青原本早訂婚？傳1個原因臨門撻Q　女方心碎斬8年情

台灣天王羅志祥（小豬）、周揚青相戀8年多，去年終趁女方的生日，小豬難得曬合照宣示主權。不料近來情變傳聞甚囂塵上，讓人霧裡看花。有內地微博網友透過影射化名方式，爆料小豬、周揚青原來早已訂婚，婚禮如火如荼籌備當中，但因小豬女人緣太好並疑似出軌，令周揚青無法忍受提出分手，目前雙方關係陷入僵局。

羅志祥、周揚青近年戀情地面化，被指好事近：

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爆料文中以「灣灣男歌手」、「網紅女友」形容二人，提到在交往時期，周揚青常自己買機票飛台灣和小豬見面，還會努力討好羅媽媽，就算小豬女人緣再好，她還是一路容忍，直到年初才終於決定分手。雖然雙方對於分手與否不願正面回應，但日前有粉絲質疑周揚青利用網軍攻擊羅志祥，讓她氣炸了，直呼自己喜歡「正面剛」，並不會搞小動作，默默透露出與小豬之間確實出了問題。

兩人以往在IG一旦發文，彼此都會互按讚，不過自1月底起確實不再互動，但雙方仍維持追蹤狀態，恰巧周揚青17日曬美照發文說「要開始營業了」，雖是指網拍生意，但也有網友認為她是暗指自己走出情傷，準備迎向新生活（微博＠周揚青）

兩人以往在IG一旦發文，彼此都會互相畀Like，不過自1月底起確實不再互動，但雙方仍維持追蹤狀態，恰巧周揚青17日曬美照發文說「要開始營業了」，雖是指網拍生意，但也有網友認為她是暗指自己走出情傷，準備迎向新生活。

而近來因新冠肺炎疫情延燒，周揚青自日本返回北京後自我隔離，台媒「鏡周刊」報導小豬上月底和友人徹夜歡唱，看不出受到情傷影響，加上網路的零互動，儼然已是各自生活，對此，小豬的經紀人表示感情是私事，希望外界不要杜撰故事。

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