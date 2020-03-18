李佳芯冇份拍《白色強人2》　劇組冇交代：我睇新聞先知！

TVB劇集《白色強人》去年播出後，觀眾評價不錯，有傳TVB會在年尾的時候決定開拍續集，連劇中主演之一的李佳芯（Ali）早前接受《香港01》訪問時候也表示曾聽過這個消息，不過最近卻又傳出Ali無緣參與續集，令人覺得Ali仍未獲TVB「解凍」。

Ali今天會在《流行經典50年》唱《幸運是我》。（梁碧玲攝）

今天（18日），Ali出席《流行經典50年》回答最近的傳聞，她說：「我都係睇新聞先知，因為而家好多變數，其實我真係唔知道，要等公司通知。（去求證下？）冇呀，我呢排都好懶，我冇求證真定假，睇完新聞就算。咁最近我都寫緊書，閉關好耐，基本唔開工我都唔會出嚟。」

Ali坦言每次唱歌，大家也很留意她表現。（梁碧玲攝）

《白色強人》最後一集留下伏線，就是Ali飾演的程洛雯到底是否死亡，若果第二輯沒有她演出，基本上已斷定是死亡，她說：「可能真係死咗，因為當時候我有問過編審，其實有冇死。編審有提過如果為結局好啲，應該會死。所以如果到第二輯都冇程洛雯，我都覺得OK嘅。」

繼《BB來了》劇集被踢走後，這次傳聞《白色強人》又再被踢走，令網民覺得她還在被TVB「雪藏」，Ali笑言：「咁我今日喺到（TVB）算唔算俾人雪，唔知呀，我唔識分啦，我唔揣測咁多，我而家只做好眼前。（咁幾時先會再拍劇？）暫時今年都係安排出書之後都仲有一個工作，做好手頭先，開劇等公司安排。」