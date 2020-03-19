【機場特警】楊明懶理網民發起罷睇：每個人都有選擇我控制唔到！

由於新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，楊明今天（19日）出席派口罩活動，讓一些基層人士好好保護自己。另外疫情關係，全球經濟低迷，零售及飲食業亦受重創，楊明的燉湯店也不例外，他說：「市面上好多市民都唔出街，政府已經勸籲大家少出街、少聚會。其實日頭我鋪頭情況都OK，但夜晚晚市比較靜啲，咁我都同香港共渡時艱。」

楊明知道現在香港各行各業也在受影響。（葉兆康攝）

晚上生意楊明用「慘無人道」來形容，幸好午市時間能有一班顧客幫襯。他說也有叫業主減租望能幫輕一下：「業主都好好，都已經叫過一次減租，依家疫情再爆發，佢哋都商量緊仲有冇可以減租空間。（咁你有冇炒人？）我哋人手都縮減咗，之前請落嘅兼職我哋都cut咗，希望盡量保障到長工，所以人手就精簡少少。」

楊明直言早前業主已經減了20%我租金。（葉兆康攝）

楊明主演的《機場特警》下星期一（23日）首播，每次播出新劇集，不論是演男一或者不是男一，他直言一樣是會有壓力，因為希望能讓觀眾看得開心。不過這半年期間，楊明多次發表撐警言論，可能會因為有部份網民發起罷睇這劇集，他說：「其實我知道會有啲人會因為我選擇罷睇，但呢啲我控制唔到。每個人都有每個人選擇，覺得自己唔鍾意睇，可以唔睇。咁希望可以俾到一啲正能量社會，俾到一啲開心情緒市民。」

楊明笑言當時拍《機場特警》是他最Fit的時候。（葉兆康攝）

點擊睇早前楊明出席支持警察聚會和搬走示威者設下的路障圖片！