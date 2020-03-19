【慶餘年 】慶帝衣衫不整被嘲笑似穿睡衣　張若昀直播爆陳道明料

過去在許多影視劇集中出現的皇帝大多數都是打扮得光鮮亮麗，甚少會見到皇帝披頭散髮衣衫不整的畫面。但在無綫熱播內地古裝劇《慶餘年》當中，飾演慶帝的陳道明就正正是這一種皇帝，終日頭髮凌亂不齊行為舉止非常慵懶，搞到不少網友都嘲笑他像穿睡衣，是一位不折不扣的「邋遢皇帝」。其實，慶帝這一個造型背後暗藏特別意思，陳道明更為自己的慵懶造型改名。

陳道明的造型被嘲笑似睡衣。（《慶餘年》微博圖片）

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眾所周知，陳道明有「皇帝專業戶」之稱，從影多年不時出演帝王角色，包括《末代皇帝》的溥儀﹑《康熙帝國》的康熙帝﹑《楚漢傳奇》的劉邦等，均展示出一種高高在上的威嚴感。但在《慶餘年》當中他則出演「非主流皇帝」的形象，總是披頭散髮穿著寬鬆輕薄的衣服出場，時而躺臥在床上看著書吃東西，時而揮著衣袖在寢室中漫步，皇帝生活顯得非常慵懶。正因為如此令到不少網友嘲笑他總是不好好穿衣服，更直言是穿出了睡衣感，大家在微博留言道：「衣服總是很騷氣」﹑「還不如大臣的衣服」等，直言一點帝王相都沒有。

見臣子都穿得非常優閒。（《慶餘年》微博圖片）

但原來在如此慵懶的背後，實則是有特別意思的。據網上不同平台的分析這一種造型更是突顯出人物的性格。看著陳道明慵懶的造型，總是被人一種心力交瘁﹑力不從心的感覺，營造了一種庸君的形象，如此一來大家就難懷疑他的另一個身份。事實上，他內心充滿著許多計謀，總是在懶散的形象下運籌帷幄許多事情，幾乎范閑（張若昀飾）﹑長公主（李小冉飾）﹑太子李誠虔（張昊唯飾）﹑二皇子李承澤（劉端端飾）等所做的事他都看在眼內，只是看他甚麼時候出招而已。另外，給人庸君形象大家都難以猜測他就是四大宗師之一，總不會想他是背後大Boss，加重了聖心難測的感覺。

陳道明其實是最聰明的一位。（SC蘇雪瑤微博圖片）

身為專業級的演員，據指陳道明在慶帝的形象上亦有與創作團隊作出溝通，更要求慶帝的衣服要呈現出不同深「V」的慵懶風，張若昀就曾在接受「唇膏王子」李佳琦的直播中講到「深V」裝束是陳道明自己提出的：「給服裝師都嚇到了。一套叫大懶一套叫小懶。」搞到李佳琦都笑言：「是一個時尚的慶帝。」

另外，據指陳道明亦曾拒演慶帝角色，但經過製作團隊同他溝通保證這個皇帝屬於「舉重若輕」的特質，與他從前出演的皇帝是非常不同之後，他才答應出演。

張若昀在直播中爆料。（影片截圖）

除了慶帝的造型被廣大網友嘲笑之外，長公主的髮型亦遭到大家吐嘈，認為厚重感重非常醜。對此李小冉就針對這個問題作出了解釋，她在節目《非常靜距離》中說：「她的任務不是美，她的任務是惡毒，她是那種非常想當一個男人掌握所有的大權﹑財權甚麼。但是她又沒有這個能力，那麼她在她很年輕的時候，她跟別人有了一個女兒，那麼在那個輔代的規矩是，你如果未婚的話是不可以把頭髮盤起來的。所以說她的這個散着的頭髮，她有一種厚重感，就所謂的厚重感其實體現了她心裡 ，包括她厚重的這個非常沉的這個頭飾跟她的頭髮，體現了她心裡想對這個權勢的一種渴望。」所以說每個人物的造型背後一定有他的原因所在。