【慶餘年】長公主心理變態喜歡殺人　李小冉曾辭演：她就是神經病

無綫熱播中的內地古裝大劇《慶餘年》大受歡迎，雖然該部劇集是以男性為主軸線，但當中有一位女性角色就特別亮眼，討論度甚至比起女主角林婉兒（李沁飾）更高，她就是慶國長公主李雲睿（李小冉飾）。

長公主一出場就氣勢不凡非常冷酷，看到這一幕相信大家早已從該人物的特質，知道她是一位不簡單的女人。然而的確如此，她為了達到目的可以心狠手辣，為了愛可以失去理智，總括而言就是一位心理變態的女人。但萬萬想不到現實生活上的她，同樣為了愛可以失去理智，至今仍然背著小三的罵名，感情世界堪比一部連續劇。

李小冉出演長公主非常奸。（《慶餘年》微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

身為慶國的長公主李雲睿從小就養成了一種驕傲的個性，萬千寵愛在一身的她更是慶國的第一美人。然而因為范閑的出現令她大受刺激，激怒了她的神經開始作出反抗。事關慶帝（陳道明飾）要將她的女兒林婉兒（李沁飾）指婚給范閑，如此一來她手握國家的財政大權就會轉讓給范閑（張若昀飾），因為皇帝之前曾經給予承諾，只要誰娶到林婉兒，該人便可以掌管國家內庫一職。或許是因為受到權力薰陶的關係，長公主並不想失去這一切，於是就不停阻止他們的婚事，更暗地裡追殺范閑。

另外，長公主勢死要追殺范閑好大原因同慶帝有關。因為長公主從小就極受慶帝的愛惜與保護，長時間的相處之下就暗戀自己的哥哥（兄妹二人沒有血緣關係）。但直到葉輕眉的出現令她心理上開始不好受，因為該女人似乎搶奪了她一切，包括美貌﹑寵愛等，因為她自己無法再得到哥哥的關注，她就開始做一些瘋狂的事。而巧合地范閑就是葉輕眉的兒子，理所當然之下她就要剷除他，於是暗地裡就找機會陷害﹑殺死他等，而這一種行為亦似乎是因為一個「愛」字所造成，為了「愛」她衝昏頭腦失去了理智 。

李小冉一直在暗戀哥哥慶帝。（《慶餘年》微博圖片）

為一個男人流產兩次

然而現實生活中的李小冉似乎亦是為了一個「愛」而衝昏頭腦。現年43歲的她曾經為了一個男人而流產兩次，無名無份跟著對方七年時間，而這位男人就是內地電影導演鄢頗。據內地媒體報導指，李小冉與鄢頗戀愛之前，男方是有婚姻在身，當時鄢頗與演員梅婷是夫妻關係，但就有指是李小冉插足他們的關係做第三者導致他們關係破裂最終離婚，當時網上更瘋傳梅婷多次捉姦在床添，正正因為如此令李小冉一直有小三的標籤。

當然他們離婚是不是關李小冉事我們就不得而知，只有當事人才知道。後來鄢頗就真的與李小冉戀愛，女方更跟著男方七年時間，期間還為對方流產兩次。而這一點亦令外界甚有疑惑，既然李小冉為對方犧牲如此多，非常不明白為何男方不娶李小冉呢？據指男方是不想再被婚約約束，所以一直遲遲未娶李小冉，因為女方看不到希望，他們最終都是分手收場。

李小冉曾與鄢頗戀愛七年。（李小冉﹑鄢頗微博圖片）

同閨蜜相戀半年閃婚

另外，當年李小冉同鄢頗的戀情浮出檯面之後，男方就有一日突然在北京的東大橋附近遭到多名男子襲擊，後來查明之後得知襲擊他的則是李小冉的前男友孫東海派人所為，事因孫東海為了李小冉而離婚，不滿她與鄢頗走得太近。

為了鄢頗李小冉可以去到好盡，雖然得不到幸福只得來謾罵一片，但她最後都是遇上了一位愛自己的真命天子。就在2015年的時候，她與相戀只是半年的男友徐佳寧在比利時首都布魯塞爾秘密結婚，閃婚的她其實同男友是16年的閨蜜關係，最終二人走在一起的確震驚不少網友。徐佳寧是一位非常成功的製作人，坐擁北京一間影視策劃傳媒公司擔任董事長一職。經濟能力俱佳的他非常寵愛李小冉，早年更盛傳他不惜花8億港幣在香港買入位於山頂聶歌信山道Mount Nicholson洋房豪宅送給李小冉。雖然事後李小冉在微博公開闢謠，但可想而知她的老公對她的愛是不一般的。

李小冉2015年下嫁徐佳寧。（李小冉微博圖片）

因為《慶餘年》有亮眼成績令李小冉話題度急升，但原來唔講唔知她曾經是不喜歡該角色，早前接受綜藝節目《非常靜距離》說：「其實我不太想演這個角色，她完全是為了壞而壞，就是我看到這個戲，我說她就是個神經病。我推了三次我說我真的不演，我說真的不行，然後製片人也是跟我很好的朋友，然後我們做了一個很深入地溝通，他就說你為什麼不演，然後我們那個電話通了有兩個小時，我就告訴他這個人物是立不起來的，她的篇幅現在完全就覺得這個人物很奇怪，就她每次出現這種壞都很奇怪，後來討論一個點說我要編劇老師加兩場戲，後來最後一場戲所吸引，我覺得那場戲是我最想演的一場戲，展現了一下她內心為什麼會變成這麼扭曲。」 正因為如此她接拍了該作品。