【慶餘年】角色疊字名被網友嘲笑　作者貓膩：其實是故意的

無綫熱播中的內地古裝劇《慶餘年》大受歡迎引起不少話題，其中一個最令網友好奇的就是劇中角色出現的疊字名頻率非常高，就好似范若若﹑司理理﹑戰豆豆﹑陳萍萍等，搞到不少網友都嘲諷該小說的作者貓膩改名太隨意，揚言他是「起名廢」之人。事實上，劇中人物的姓名均暗藏玄機，每一個人的姓名都與著他／她的個性﹑背景等有關，而貓膩對於網友的吐嘈亦大方作出回應。

《慶餘年》中出現不少疊字名引起網友好奇。（叫我老伯﹑天天健身的猫微博圖片）

有收看《慶餘年》一劇的觀眾都知道，一開始鑒查院院長的出現就已經令大家非常疑惑，事關他一個大男人名為陳萍萍這一點就令人驚呆，因為姓名好明顯是比較女性化。原以為這一種疊式名字只是出現一個人身上而已，沒想到隨著劇情的推進不少核心人物相繼登場，疊字式的名字頻率非常高，包括范閑（張若昀飾）的妹妹范若若（宋軼飾）﹑京都醉仙居頭牌司理理（李純飾）﹑北齊聖女海棠朵朵（辛芷蕾飾）﹑等，令到不少網友都紛紛吐嘈貓膩不用心為角色改名，更直言懷疑他偏愛疊字姓名添。

對於廣大網友的質疑，貓膩就透過閱讀平台「閱文」官方微博作出回應，原來小說人物的疊字式姓名是他故意取用的：「我覺得那些名字很可愛啊！疊字的名字那麼多其實是故意的，當時讀者們經常嘲笑我不會起名字，於是我哈哈一笑，把所有名字都變成了疊字，尤其是女孩子的名字，算是小小的反抗吧。」可見他是多麼在意網友的看法。

范若若﹑海棠朵朵﹑司理理疊字式姓名非常特別。（《慶餘年》微博圖片）

網友不斷批評貓膩的作品為角色改名不用心，直言他是一位「起名廢」的作家，其實這一些姓名看似隨意實質內含特別意思在內。譬如范若若有「京都第一才女」之稱，琴棋書畫無一不精，表面上看似溫柔如水，但實際上她心思縝密，除了是范閑的妹妹之外，更如同是他的知音，若青梅若朋友。而暗戀范閑的司理理看似只是一位紅牌姑娘，外表甜美柔弱看上去手無縛雞之力，但其實她暗底裡是一位非常理性派的人，對每一件事都瞭若指掌做一些有利自己的事，另一種說法該名字是取自貓膩書友名「莉莉絲」而演變。

除此之外，身為范閑的紅顏知己的北齊聖女海棠朵朵，據指亦是貓膩的書友名而得來的，該人是他的忠實書迷。最後鑒查院院長名為陳萍萍，實際上同范閑的媽媽葉輕眉有關，原來他原名叫陳五常是一位太監，當年因為在王府中侍候葉輕眉，二人情同姐妹，葉輕眉就為他更改姓名為陳萍萍，突顯其比較女性化一面。而他外表上看似狠辣無情，其實內心非常柔情，一生浮萍漂泊只追求為主人報仇而已。

范家三父子的名字取諧音特別有意思。（《慶餘年》微博圖片）

另外，除了疊字式名字引起大家好奇之外，范閑一家的名字都特別過人。對於這一點貓膩承認是故意鬧著着玩的。而不少網友就猜測范閑﹑范思轍﹑范建均用普通話讀起來取其諧音特別有意思，范閑（諧音：犯嫌）從字面上去解釋就是閑靜平安度過一生，但其實他有討人厭之意思，非常符合他在劇中花心﹑搶風頭等事，所以好多人是不喜歡他的。而范思轍好明顯就是著名品牌「versace」的諳音，代表著富有﹑經商等意思，與劇中的他好做生意﹑貪錢的一面非常貼切。而范建就被網友嘲笑為「犯賤」，身為「犯嫌」的父親似乎這個名是合理的。所以話姓名這回事看似簡單，其實均有不同意思在內。